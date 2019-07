El drama de Mihajlovic: “Tengo leucemia, pero no tengo miedo”

El histórico jugador del Calcio, actual entrenador del Bolonia, confirmó su enfermedad en una emotiva rueda de prensa.

Con lágrimas y sin poder contener la emoción, Sinisa Mihajlovic brindó este sábado una rueda de prensa en la que quiso confirmar su enfermedad para terminar con una ola de especulaciones. “Tengo leucemia, pero no tengo miedo. Estas no son lágrimas de miedo”, afirmó el actual entrenador del Bolonia.

“Está en una fase aguda, pero se puede atacar y tengo ganas de hacerlo cuanto antes”, agregó el serbio, de 50 años. Y continuó así su explicación, con una cuota grande de optimismo: “Voy a ganar esta enfermedad, lo haré por mi familia y por toda la gente que me quiere. Necesito la fuerza y la ayuda de todos… He estado encerrado dos días en casa para reflexionar. He llorado, también con mis jugadores. Pero ahora sólo quiero ir el martes al hospital y antes inicio, antes acabo”.

Mihajlovic, por otra parte, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre la prevención: “Yo estaba genial, no tenía ningún problema. Por suerte, me controlo mucho y con unos exámenes descubrieron lo que me pasaba. Sin estos, me habría enterado demasiado tarde. Si me ha pasado a mí, le puede pasar a todo el mundo. La prevención es fundamental”.

Varios clubes de la , como Inter, , y , ya enviaron mensajes de apoyo para el exdefensor que supo brillar en el Calcio, destacándose por su forma de ejecutar los tiros libres.

A su vez, el director deportivo del Bolonia, Walter Sabatini, sostuvo que “Sinisa va a seguir siendo el entrenador”. Así lo fundamentó: “Estoy seguro de que él, aunque sea con algún problema, sigue siendo mejor que todos los demás. Va a ganar esta batalla”.