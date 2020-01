El drama de Herrerín, el portero protagonista de la Copa

Iago Herrerín se convirtió en protagonista indiscutible del duelo copero entre y Athletic. Los leones estaban contra las cuerdas ante un Segunda, algo que hubiera sido todo un bombazo y más si cabe ante el hasta poco Rey de Copas, pero en esas apareció el meta bilbaíno.

En la tanda de penaltis tras el pertinente empate fue el héroe del Athletic al detener dos lanzamientos, uno de ellos adelantándose dos metros para achicar el espacio, algo que fue muy comentado en redes sociales.

"También el portero del Elche lo hizo en el que para a Raúl García. Igual me he adelantado, sí. Los dos porteros nos hemos mirado como queriendo decirnos que nos habíamos adelantado....pero no hay VAR"