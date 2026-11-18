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Alphonso Davies vuelve a estar de baja por lesión. No está claro durante cuánto tiempo. El Bayern de Múnich se enfrenta de nuevo a una pregunta delicada.

Más de 600 días después de su última titularidad, Alphonso Davies volvió el sábado al once inicial de la selección de Canadá. Solo seis minutos después, su celebrado regreso ya había terminado . El jugador de 26 años resbaló de forma desafortunada sin que interviniera ningún rival y poco después abandonó el campo negando con la cabeza.

Mientras que el segundo entrenador Mauro Biello y la federación hablaron al principio, de forma un tanto críptica, de una «lesión en la parte inferior del cuerpo», ahora se ha confirmado la mala noticia: Davies sufrió una vez más una rotura de fibras musculares en el muslo. Estará «de baja por el momento», explicó con cautela el lunes el club más laureado de Alemania . Pero, dados los antecedentes de Davies, cabe esperar que esté varias semanas de baja. Su regreso antes de diciembre sería más que sorprendente; incluso es posible que no vuelva a jugar hasta después del parón invernal.

Sin duda, un golpe para el conjunto muniqués. La baja llega en un momento inoportuno por varios motivos y, además, reabre una pregunta delicada.

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¿Se había hecho Alphonso Davies con un puesto de titular en el Bayern de Múnich?

Desde el otoño, Davies había vuelto a rendir a un nivel altísimo con el Bayern. Apenas unas semanas después de la llegada de Nathaniel Brown, el rapidísimo ídolo de la afición demostró por qué figura entre los jugadores mejor pagados del club. Davies se impuso recientemente al recién llegado en el lateral izquierdo y recuperó su puesto de titular .

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Además, antes del parón de selecciones convenció en los partidos importantes contra el FC Arsenal y el Atlético de Madrid, y durante algunos tramos frente al BVB, como sustituto de Luis Díaz en una posición más adelantada. En verano no se había fichado un suplente para el colombiano, en parte porque Davies también es extremo izquierdo de formación . Y eso pese a que Díaz, cuyo regreso tampoco se espera para el viernes contra el 1. FC Köln, había pedido que un fichaje le ayudara a aliviar su carga de partidos.

Ante las bajas, que aún se prolongarán, de Serge Gnabry (lesión grave en el muslo) e Ismael Saibari (rotura del ligamento de la sindesmosis) , es muy posible que Brown tenga que ayudar en ataque, como ya hizo al comienzo de la temporada. Jamal Musiala está cerca de volver a la convocatoria, pero probablemente aún no sea una opción para el once inicial. Así pues, Konrad Laimer o Josip Stanisic, que ha bajado su nivel recientemente, deberán ocupar previsiblemente el lateral izquierdo.

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En teoría, Hiroki Ito también es una opción. El japonés, libre de lesiones por primera vez en mucho tiempo, solo ha disputado 115 minutos esta temporada, aunque a finales de octubre sí jugó los 90 minutos contra el 1. FC Magdeburg, de segunda división, en la Copa de Alemania. Eso sí, lo hizo como central. Es evidente que ya no es una opción seria en los planes del entrenador Vincent Kompany.

Davies se mostró muy frustrado tras ser sustituido el fin de semana. Más aún porque, después de la rotura de un haz muscular que sufrió en la recta final de la temporada pasada, incluso había dosificado sus esfuerzos en el Mundial disputado en su país natal y apenas había jugado 16 minutos, lo que provocó numerosas críticas entre los aficionados canadienses. Estaba «un poco frustrado y enfadado», dijo Davies a la cadena deportiva canadiense OneSoccer. No es «nada agradable» sufrir lesiones en el muslo una y otra vez. «Perdí los nervios en el vestuario, no sabía qué estaba pasando», explicó Davies, quien confesó que también había roto algunas papeleras.

Getty Images

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¿Cuántas lesiones ha sufrido Alphonso Davies en el Bayern de Múnich?

Una reacción que no sorprende al repasar el extenso historial médico de Davies. Es ya su cuarta rotura de fibras musculares desde diciembre de 2024. Desde su llegada a Múnich en enero de 2019, se ha perdido nada menos que 129 partidos. Solo después de su lucrativa renovación de contrato a principios de 2025 acumuló más días de baja que algunos futbolistas en toda su carrera profesional. Todo comenzó con la lesión más grave de su trayectoria hasta la fecha:

Del 24 de marzo al 8 de diciembre de 2025: rotura del ligamento cruzado (incluido el tiempo necesario para recuperar la forma física)

Del 4 al 15 de enero de 2026: enfermedad

Del 22 de febrero al 9 de marzo de 2026: rotura de fibras musculares

Del 11 de marzo al 2 de abril de 2026: lesión en el muslo

Del 7 de mayo al 11 de junio de 2026: lesión muscular

Desde el 15 de noviembre de 2026: rotura de fibras musculares

Llama especialmente la atención que Davies haya sufrido problemas musculares recurrentes desde su lesión del ligamento cruzado, que también sufrió con la selección, que la federación no diagnosticó inicialmente y que dio lugar a una agria disputa con el Bayern . No es, ni mucho menos, algo raro en el fútbol profesional. Un estudio publicado en el American Journal of Sports Medicine muestra que casi uno de cada tres profesionales padece ese «fenómeno» durante el primer año tras su regreso. Según el estudio, cuando ha sido necesaria una operación de reconstrucción del ligamento cruzado, el riesgo es más de dos veces y media superior al de los jugadores que no han sufrido esa lesión.

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En cifras: alrededor del 32,5 % sufre al menos una lesión muscular durante los primeros doce meses tras su regreso, mientras que entre los jugadores sanos del grupo de comparación el porcentaje ronda el 12,5 %. Sin embargo, las dos primeras roturas de fibras musculares de Davies se produjeron pocos meses antes de su rotura del ligamento cruzado.

Además, a Davies le preocupa sufrir molestias una y otra vez en la misma zona. Haber sufrido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo «es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder y entonces estaríamos hablando de una operación. Es algo que me da miedo. Es realmente duro», afirmó.

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Además, Davies y el seleccionador Jesse Marsch revelaron a OneSoccer que el jugador ya había notado antes del partido «un poco de dolor hacia la rodilla, es decir, en la parte inferior de los músculos de la zona posterior del muslo». El equipo médico no se lo tomó a la ligera e incluso le hizo una resonancia magnética, en la que no se observó ninguna anomalía. «Mostró que no había ningún problema. Así que dije: “De acuerdo”».

Ahora Davies quiere hacer todo lo posible por «mantener una actitud positiva», concentrarse en su «recuperación e intentar volver lo antes posible y con seguridad».

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¿Quiere el Bayern de Múnich vender ahora a Alphonso Davies?

Con todo, vuelve a plantearse si el Bayern hizo bien en prolongar su contrato hasta 2030. Tras unas negociaciones extremadamente arduas, la directiva encabezada por el director deportivo Max Eberl acabó concediéndole un salario base que, según se ha publicado, asciende a 15 millones de euros y que supuestamente puede aumentar de forma considerable con primas. A eso se sumó una sustanciosa prima de fichaje de unos 20 millones de euros.

Al mismo tiempo, el club muniqués tomó precauciones de cara al futuro. Según Sport Bild , el Bayern sigue pagando íntegramente el salario de Davies durante tres o cuatro meses si está de baja por lesión, mientras que, por ejemplo, en el caso de Jamal Musiala ese plazo es de seis meses . En realidad, el Bayern, como cualquier otro empleador, solo está obligado a garantizar el pago del salario durante seis semanas en caso de enfermedad. A partir de la séptima semana, en Alemania se hace cargo el seguro público de enfermedad, aunque la cuantía máxima está limitada a 5812,50 euros brutos al mes.

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Sin embargo, dado su elevado salario, ya en primavera circularon rumores, de los que informó, entre otros, kicker, según los cuales Davies ya no era intransferible . Este nuevo contratiempo alimenta las dudas sobre si Davies podrá dejar atrás su condición de jugador propenso a las lesiones y sobre si al Bayern no le convendría más desprenderse de él. Sobre todo cuando ya cuenta con Brown, una alternativa de primer nivel que además es internacional con Alemania. Por otro lado, difícilmente habría un club dispuesto a ofrecer un salario tan elevado a un lateral izquierdo con semejante historial de lesiones.

Todo un dilema para el Bayern. Al menos queda la esperanza fundada de que Davies pueda recuperar rápidamente su nivel cuando regrese y de que la pregunta sobre una venta ya no necesite respuesta. Para entonces, Davies habrá dejado por fin atrás el difícil año posterior a su lesión del ligamento cruzado.