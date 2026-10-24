El Borussia Dortmund se colocó provisionalmente en lo más alto de la Bundesliga tras su complicada victoria sobre su invitado, el Eintracht Fráncfort (1-0), en el estadio "Signal Iduna Park", este sábado, en el marco de la séptima jornada de la competición.

Los leones del Festival elevaron así su cuenta a 17 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre su rival y subcampeón, el Bayern Múnich, que ha disputado un partido menos y que mañana domingo afrontará un complicado enfrentamiento ante su anfitrión, el Friburgo, tercer clasificado con 13 puntos.

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La primera parte deparó ocasiones por ambos bandos, y el Fráncfort fue peligroso en más de una ocasión, ya que Jonathan Burkardt desperdició una oportunidad de marcar en el minuto 27, mientras que Gregor Kobel detuvo un intento peligroso de Younes Ben Taleb, que quedó solo ante el portero tras un error en el centro del campo del Dortmund.

En el otro lado, brilló Noah Atubolu, portero del Fráncfort, ante el delantero guineano Serhou Guirassy, que estuvo a punto de abrir el marcador de nuevo en el minuto 53, pero su remate de cabeza se estrelló en el larguero, mientras que Kobel detuvo un potente intento de la estrella argelina, Farès Chaïbi.

Maximilian Beier, que entró como suplente en el minuto 68, logró marcar el único gol del Dortmund, tras un pase decisivo del otro suplente, Jobe Bellingham, en el minuto 80 del partido, después de un periodo de presión mutua entre ambos equipos.

El Dortmund había llegado al encuentro tras dos empates consecutivos en la liga alemana, ante el Werder Bremen (2-2) y el Union Berlín (0-0), para regresar con su victoria de hoy a la senda de los triunfos en la competición doméstica y poner una mayor presión sobre el Bayern Múnich en el partido de mañana.