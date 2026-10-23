El "selfie" dentro del estadio podría pronto privar a la afición del club alemán Borussia Dortmund de valiosos premios, después de que el club anunciara planes para recompensar a los aficionados que no utilicen sus teléfonos durante los partidos.

El Dortmund ofrece camisetas firmadas y tarjetas regalo de productos del club a los aficionados que usen una aplicación que mide la frecuencia con la que desbloquean sus teléfonos dentro del estadio.

El Dortmund explicó, según recogió el sitio ESPN, que "cada vez más aficionados se sienten molestos por los selfies, las retransmisiones en directo y las redes sociales en las gradas", señalando que los aficionados pueden ofrecerse voluntariamente a usar el "modo aficionado" de la aplicación del club, a partir del partido del sábado como local ante el Eintracht Frankfurt.

El "modo aficionado" medirá el número de veces que se desbloquea el teléfono durante el partido, excepto en el descanso entre ambas partes, y otorgará puntos a los aficionados en función de su escaso uso del dispositivo, con premios para quienes obtengan el mayor número de puntos. Cada vez que se desbloquea el teléfono, el usuario pierde puntos.

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El sistema de recompensas y la aplicación son opcionales, y no existe ninguna prohibición del uso de los teléfonos por parte de los aficionados.

El fútbol alemán es conocido por su bulliciosa base de aficionados, en especial la famosa y colosal grada del "Muro Amarillo" de la afición del Dortmund.

La postura del club se enmarca en una fuerte reacción en el fútbol alemán contra los intentos de convertir el ambiente de los estadios en contenido para las redes sociales, especialmente por parte de influencers que utilizan equipos de grabación profesionales.

El club Hertha de Berlín, que compite en la segunda división, había anunciado este mes la prohibición de producir vídeos "comerciales y lucrativos" de sus partidos, permitiendo a los aficionados tomar fotos y vídeos para uso personal.

El pasado agosto, el club Dynamo de Dresde también anunció la prohibición de la grabación comercial para las redes sociales, explicando que quería garantizar que los aficionados se sintieran cómodos en los partidos y proteger los acuerdos de derechos de retransmisión televisiva del club.

Pese a animar a la afición a dejar sus teléfonos, los jugadores del Dortmund tendrán libertad para disponer de sus dispositivos, según declaró el técnico Niko Kovac este viernes.

Kovac dijo que ya prohíbe el uso de los teléfonos durante la comida previa al partido que el equipo realiza en conjunto, pero que no tiene inconveniente en que los jugadores usen los teléfonos o lleven auriculares en el vestuario o en el autobús del equipo.

Y añadió: "Los jugadores son lo bastante maduros para saber qué necesitan para prepararse para el partido".

No obstante, Kovac concluyó sus declaraciones diciendo: "Creo que todos podríamos pasar de vez en cuando menos tiempo mirando nuestros teléfonos. Si lo reducimos, todos podremos concentrarnos más en otras cosas".