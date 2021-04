El Dortmund avisa: "Hablaremos con Haaland, queremos que siga y no hay plan alternativo"

Hans-Joachim Watzke, el director general del Borussia de Dortmund, ha hablado sobre el futuro de Haaland en Goal y DAZN

Quieren que siga en Dortmund y no tienen plan alternativo. Palabra de Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia de Dortmund, que ha hablado en Goal y DAZN sobre el mercado de fichajes y sobre la situación de Erling Bratu Haaland. Acerca de la sitiación del delantero noruego, con contrato en vigor y pretendido por Real Madrid y Barcelona, entre otros, Watzke ha dejado clara la postura del BVB a respecto: "No tenemos un plan paralelo. Hablaremos del futuro con Erling, su padre y su agente Mino Raiola. Queremos que esté feliz de quedarse con nosotros, que marque goles para el Borussia el próximo año y que lo haga con convicción. No existe un plan alternativo", ha comentado el CEO 'borusser'.

Al insistírsele sobre la posiblidad de que Jadon Sancho también pueda abandonar el club este verano, Watke comentó: "No hablo de probabilidades de salidas. Jadon Sancho lleva con nosotros mucho más tiempo que Erling Haaland. Tendremos que hablar con Jadon también. Si hay una oferta excepcional, la discutiremos con el jugador y el agente, como siempre", dijo.

POr último, Watkze también se refirió a la excepcionalidad del mercado este verano, respecto a las altas y bajas: "Estoy muy seguro de que el mercado de fichajes solo funcionará de forma muy limitada este verano. Especialmente en los clubes realmente grandes se puede ver qué tipo de heridas ha infligido el Covid-19, y no son pequeñas heridas que se curan en dos semanas"

Raiola se burla de las presuntas comisiones por Haaland

Por su parte, Mino Raiola, agente de Earling Haaland, ha salido al pasado de las informaciones que han trascendido sobre los números que reclama por el traspaso del delantero noruego, después de la reunión que el pasado jueves mantuvo con Joan Laporta. RAC1 detalló ayer que Raiola reclamaba 20 millones de euros de comisión para él, otros 20 para el padre del futbolista, además de una ficha de 30 millones netos para el delantero. Raiola recurrió a sus redes sociales para tildarla de ‘fake news’. “Las noticias falsas viajan rápido y lejos”, usando la palabra ‘fake’ varias veces.