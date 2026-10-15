Durante las últimas horas, varias cuentas en redes sociales difundieron un documento con el logotipo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que afirmaba la emisión de una decisión por la que se otorgaba el título de la Copa Africana de Naciones a la selección de Senegal en detrimento de Marruecos, en un giro que generó una amplia polémica sobre el destino del litigio entre ambas partes.

Sin embargo, según el sitio senegalés "SeneNews", el documento es falso, y el tribunal no ha anunciado hasta ahora la emisión de ningún fallo oficial en el caso.

El documento difundido tiene el formato de un comunicado oficial emitido desde la ciudad suiza de Lausana y afirma que el tribunal decidió, "tras un estudio exhaustivo del expediente", conceder el título de la Copa Africana de Naciones a la selección senegalesa, alegando que cumple "todas las condiciones deportivas, organizativas y éticas" que la habilitan para la coronación.

El documento también sostiene que se reconoce a la Federación Senegalesa de Fútbol como poseedora del título de campeón de África, e incluye una felicitación a la selección, a su cuerpo técnico y al pueblo senegalés. Posteriormente se añadió la expresión "noticias falsas" a la copia difundida, en referencia a su falta de veracidad.

Errores que delatan la falsedad del documento sobre la coronación de Senegal

El documento contiene varios indicios claros de su falsedad, el más llamativo la mención al torneo como "Copa Africana de Naciones 2026", pese a que el partido final objeto del litigio corresponde a la edición de 2025 y se disputó en la capital marroquí, Rabat, el 18 de enero de 2026.

Asimismo, el documento no hace ninguna referencia a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), cuya decisión es el objeto del litigio recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y tampoco incluye el número del caso ni ningún fundamento jurídico que explique la base en la que se sustentaría el supuesto fallo.

Al contrario de lo que figura en el documento difundido, los laudos arbitrales deportivos abordan el recurso presentado y sus razones jurídicas, y no se limitan a anunciar el nombre del ganador y dirigirle felicitaciones.

Igualmente, el tono empleado en el documento despierta dudas sobre su credibilidad: las frases de felicitación dirigidas a una de las partes del litigio y a su pueblo, o la mención al cumplimiento de condiciones "éticas", no se corresponden con la redacción habitual de los fallos emitidos por un órgano judicial deportivo.

Un nuevo documento falso dentro de una serie de rumores

No es la primera vez que circulan documentos falsos atribuidos al Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el litigio entre Senegal y Marruecos. En los últimos meses, las redes sociales han difundido varios documentos que aseguraban que el caso se había resuelto a favor de Senegal, con fechas y redacciones distintas, y algunos de ellos recurrieron a elementos de la identidad visual del tribunal para darles apariencia oficial.

Uno de los documentos anteriores incluía un número de caso erróneo, pese a que el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol está registrado en el tribunal con el número CAS 2026/A/12295.

El pasado mes de julio, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió un comunicado en el que desmintió oficialmente la veracidad de un documento falso que circulaba por internet, y confirmó que en ese momento no se había emitido ninguna decisión en el caso.

El nuevo documento, fechado el 14 de octubre, se suma a una serie de publicaciones engañosas que buscan presentar el litigio como si ya estuviera resuelto, pese a que los procedimientos legales continúan.

¿Cuándo se emitirá el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo?

La audiencia del caso se celebró en la ciudad de Lausana el 8 de octubre, antes de que el caso quedara visto para deliberación, como paso previo a la emisión de la decisión final.

Hasta ahora, el tribunal no ha anunciado oficialmente la fecha de emisión del fallo. Informes anteriores apuntan a la posibilidad de que se emita en los próximos días, quizá entre el 18 y el 22 de octubre, pero esa fecha sigue siendo estimativa y no está garantizada.

Cuando se emita la decisión, se espera que el Tribunal de Arbitraje Deportivo la anuncie a través de su sitio oficial y en un comunicado específico, antes de que la difundan las partes implicadas, es decir, la Confederación Africana de Fútbol, la Federación Marroquí de Fútbol y la Federación Senegalesa de Fútbol.

Por lo tanto, cualquier anuncio que circule sobre la concesión del título de la Copa Africana de Naciones a Senegal o a Marruecos antes de que el tribunal emita una decisión oficial debe tratarse con cautela y no considerarse una resolución definitiva del litigio.