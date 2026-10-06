"El doctor Messi": una universidad argentina sorprende a la Pulga en su despedida

Lionel Messi se prepara para disputar su último partido con la camiseta de la selección de Argentina, pero su despedida del combinado nacional no se limitará al terreno de juego, después de que la Universidad de Buenos Aires decidiera homenajearle concediéndole su máxima distinción académica, en reconocimiento a su trayectoria y a sus logros representando a su país.

La selección de Argentina se enfrentará a Benín en la madrugada de mañana miércoles, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el partido que será la última aparición de Messi con la Albiceleste, menos de 3 meses después de perder la final del Mundial 2026 ante España.

Y aunque el partido no tiene una gran relevancia deportiva, se ha convertido en una ocasión para celebrar la trayectoria del capitán de Argentina, que se prepara para despedirse de la selección tras años repletos de logros.

Messi, «doctor honoris causa»

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Según informó la cadena francesa RMC, la Universidad de Buenos Aires, la institución educativa más prestigiosa de Argentina, decidió conceder a Messi, de 39 años, el título de «doctor honoris causa» (Doctor Honoris Causa), la máxima distinción honorífica que otorga la universidad.

El homenaje llegó en reconocimiento a la trayectoria deportiva de Messi y a sus logros con la selección de Argentina, además del papel que ha desempeñado representando a su país en el ámbito internacional.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad conceder a Messi esta distinción, señalando que la trayectoria del campeón del mundo y ganador del Balón de Oro en 8 ocasiones representa «un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y conducta ética».

Y pese a recibir el título de «doctor honoris causa», la distinción no concede a Messi ningún derecho académico o profesional, ya que el jugador no impartirá conferencias ni enseñará en la universidad.

El primer futbolista en recibir la distinción

Messi se convertirá en el primer futbolista en recibir el título de «doctor honoris causa» de la Universidad de Buenos Aires, que anteriormente ha homenajeado a varios científicos, académicos y políticos de Argentina y del extranjero, entre ellos los médicos franceses Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier.

Ricardo Gelpi, rector de la universidad, declaró en el comunicado del anuncio de la distinción: «Más allá de lo que todos los argentinos saben sobre Messi, y más allá de los números y las estadísticas que confirman su estatus deportivo, también queremos homenajear a una persona humilde y perseverante, un modelo y un embajador de nuestra cultura popular y nuestra identidad nacional».

Y añadió: «Con esta distinción, queremos poner de relieve la relevancia y la influencia de una persona que ha logrado, a través del deporte y más allá de él, hazañas excepcionales y se ha convertido en un modelo de excelencia».

Números excepcionales con Argentina

Messi es el jugador de Argentina con más partidos internacionales disputados, con un total de 207 encuentros antes del enfrentamiento ante Benín, que elevará su cifra a 208 partidos.

Además, encabeza la lista de goleadores de la selección con 125 goles, al tiempo que es el mejor asistente de la historia de la Albiceleste con 68 pases decisivos.

Messi condujo a Argentina a la conquista del Mundial 2022, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y se coronó campeón de la Copa América en dos ocasiones, en 2021 y 2024, cerrando así su trayectoria internacional con un homenaje académico excepcional coincidiendo con su despedida de la selección.