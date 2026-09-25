Arda Güler empieza a acercarse a una encrucijada parecida a la que vivieron dos de las grandes estrellas del centro del campo del Real Madrid en épocas distintas: Guti y Luka Modric.

El talento que posee la estrella turca lo ha llevado a ganarse la admiración de todos, tal y como ocurrió con Guti, pero el verdadero desafío que tiene ahora por delante es transformarse de un jugador bonito en un futbolista fiable en las citas más difíciles, esa cualidad que convirtió a Modric en uno de los futbolistas más importantes de la historia del club blanco, según un reportaje publicado por el diario español "As".

Todos dentro del Real Madrid consideran a Güler un elemento importante, pero el jugador turco sigue siendo, al mismo tiempo, el eslabón más débil cuando sube el valor de los partidos. Ha terminado siete encuentros que empezó en el banquillo, además de participar como titular en solo dos de los ocho clásicos y en tres de los nueve derbis.

El consenso sobre su gran nivel durante el último periodo lo había llevado al once inicial ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, e incluso su elección se produjo por delante de Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid.

Pero la expulsión de Dean Huijsen obligó a José Mourinho a rehacer sus cuentas rápidamente, lo que echó por tierra el plan inicial y sacó a Vinicius del escenario, además de que Güler fue uno de los afectados por el cambio. Con todo, su salida volvió a recordar que su valor a ojos de la afición sigue siendo mayor que su presencia en los grandes partidos.

Güler: ¿revive la historia de Guti?

Resulta difícil ignorar las similitudes entre Arda Güler y Guti, especialmente en la forma de usar el pie izquierdo, la visión, la conducción del balón, el pase entre líneas y la capacidad de ofrecer destellos técnicos que hacen que la afición sienta el valor del jugador.

Pero la semejanza no se detiene en el estilo, sino que ha empezado a extenderse a la propia trayectoria de la carrera, y ahí radica el problema.

Guti marcó 77 goles y dio 97 asistencias con el Real Madrid, y fue uno de los jugadores más capaces de aportar diversión y creatividad cuando el equipo necesitaba soluciones técnicas. Sin embargo, no siempre contaba con la confianza de los entrenadores en las citas más importantes.

El centrocampista español no jugó ni un solo minuto en tres finales de la Liga de Campeones en las que el Real Madrid se coronó campeón, y también se ausentó de todas las participaciones de la selección de España en el Mundial y en la Eurocopa.

Vio desde el banquillo dos de las tres finales de la Copa Intercontinental, mientras que perdió la única final que disputó frente a Boca Juniors. También se repitió lo mismo en la Supercopa de Europa, y vio desde fuera del campo la famosa final del "Centenario", además de ausentarse en 6 de los 10 partidos decisivos en finales de la Supercopa de España cuando el torneo se disputaba a ida y vuelta.

Los números de Güler inquietan

Güler transita, aunque sea en parte, en la misma dirección.

Es cierto que la estrella turca ha avanzado en el orden de las opciones desde que Xabi Alonso apostó por sus cualidades como uno de los recambios importantes del centro del campo, y que Mourinho ha mostrado su satisfacción con su presencia en el equipo, pero sus números en los grandes partidos siguen planteando interrogantes.

Güler acumula 19 goles y 28 asistencias con el Real Madrid, pero su entrada y salida de las cuentas en el enfrentamiento ante el Atlético volvió a abrir la vieja pregunta: ¿cuándo se convertirá Arda Güler en una opción fija cuando el partido esté en juego?

En el momento en que obtuvo numerosas oportunidades como titular durante los partidos de menor importancia, su presencia se redujo en los grandes enfrentamientos.

Desde su debut con el primer equipo en 2023, Güler solo ha sido titular en dos de los ocho clásicos y en tres de los nueve derbis. Y ni siquiera su gran evolución a nivel físico ha cambiado del todo la imagen, ya que ha disputado únicamente 10 partidos completos de los 119 en los que ha participado.

Modric: el camino al que debe mirar Güler

Si Güler busca un modelo distinto, Luka Modric le ofrece la imagen que puede cambiarlo todo.

El croata marcó 43 goles y dio 95 asistencias con la camiseta del Real Madrid, y su camino hacia la cima no fue fácil al principio; es más, algunas voces cuestionaron su fichaje a su llegada.

Pero Modric logró después convertir su talento en fiabilidad y presencia constante en las grandes citas. Disputó todos los minutos de cinco finales de la Liga de Campeones, y solo se sentó en el banquillo en la final ante el Borussia Dortmund.

Y en seis finales de la Supercopa de Europa, cinco finales del Mundial de Clubes, la Copa Internacional, cuatro finales de la Copa del Rey y ocho finales de la Supercopa de España, su ausencia en algunos partidos estuvo ligada a la rotación, a la lesión o a no haber realizado una pretemporada completa, y no a su exclusión de las cuentas en los momentos decisivos.

Modric aún conserva una mentalidad competitiva excepcional, algo que volvió a quedar patente cuando abandonó el campo entre los aplausos de la afición en los últimos minutos ante el Lecce, después de guiar a su equipo hacia el triunfo por 3-0, en el momento en que Güler salía del enfrentamiento ante el Atlético sintiendo frustración.

A lo largo de sus trayectorias juntos, Güler tuvo la oportunidad de jugar junto a Modric en 43 partidos, con un total de 1.479 minutos.

Y ahora, el mensaje parece claro ante la estrella turca: posees el talento que se asemeja al de Guti, pero debes aprender de Modric cómo el talento se transforma en fiabilidad, y cómo estar presente cuando los partidos son algo más que un simple despliegue de cualidades.

Si Arda Güler quiere dejar un verdadero legado en el Real Madrid, no bastará con ser un jugador bonito y divertido; el verdadero desafío es convertirse en un futbolista en el que todos confíen cuando llegue el momento que no admite el error.