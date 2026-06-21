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Hussein Hamdy

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El director deportivo del Flamengo: «La convocatoria de Neymar para el Mundial es incomprensible»

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Ataque violento

José Boto, director deportivo del Flamengo, criticó la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026.

En declaraciones al diario AS, afirmó: «Me gusta mucho Neymar, pero el fútbol ha cambiado».

Y añadió: «Está claro que es Neymar, pero no entiendo cómo se convoca a un jugador que solo ha disputado dos partidos en los últimos dos meses».

Después, defendió a su delantero Pedro, actual máximo goleador de la liga brasileña, y afirmó: «Un jugador como el nuestro no es convocado. No lo entiendo».

Pedro lleva 10 goles y 4 asistencias en el torneo local.

Neymar se perdió los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial 2026, ante Marruecos y Haití, pero el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que estará listo para la tercera jornada contra Escocia.

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