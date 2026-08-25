Wilco van Schaik ha reaccionado a la polémica surgida tras sus declaraciones sobre las instalaciones del FK Bodø/Glimt. El director general del NEC subraya ante De Telegraaf que sus comentarios sobre, entre otras cosas, el baño de hielo no pretendían ser despectivos y que el propio club noruego se ha tomado el asunto con deportividad.

Van Schaik se mostró crítico el lunes por la mañana ante De Gelderlander sobre las condiciones en el Aspmyra Stadion. «Acabo de estar en el vestuario, aquí todo es un batiburrillo», dijo, entre otras cosas, antes de contar que Bodø/Glimt había sacado «simplemente una bañera de alguna tienda de bricolaje» y la había llenado de hielo.

Esas palabras provocaron bastantes críticas tanto en Países Bajos como en Noruega. Un portavoz del Bodø/Glimt señaló el lunes por la tarde, con visible sorpresa, que el NEC no había expresado ninguna queja previamente y subrayó que la misma bañera también se había utilizado cuando Manchester City e Inter fueron invitados.

Ahora, desde Noruega, Van Schaik ofrece texto y explicación. «Acabamos de almorzar con la directiva y el board del FK Bodø/Glimt. En el discurso también indiqué que nosotros reconocemos esto. En nuestro caso, los jugadores del equipo rival tienen que hacer una pre-preparation en el pasillo por el que también pasa el personal y el cuerpo técnico. Así que eso tampoco es ideal.»

Según Van Schaik, el NEC se ve precisamente reflejado en la manera en que el Bodø/Glimt afronta sus limitaciones. «Somos clubes similares. Por eso nos pareció bonito ver cómo resuelven los desafíos colocando una bañera en el vestuario. Nadie se molesta por eso ni se siente decepcionado.»

Por eso, el director niega que quisiera menospreciar al club noruego. «Fue bonito verlo así y era más una cuestión de reconocimiento que de que nos pareciera molesto o de que no cumpliera con nuestros deseos. ¿Quiénes somos nosotros para ser despectivos? Nosotros también conocemos nuestras propias limitaciones.»

Según Van Schaik, tampoco en el Bodø/Glimt la polémica habría generado irritación. «Nos acabamos de reír de ello juntos. Tampoco se lo han tomado a mal ni se han enfadado. Gente fantástica, amable y abierta la del FK Bodø/Glimt.»

Van Schaik ve, sobre todo, muchas similitudes entre ambos clubes, que pese a sus limitaciones intentan cosechar éxitos en Europa. «Ellos pensaban lo mismo de nosotros. Tenemos muchas similitudes como clubes pequeños en Europa. También las limitaciones, pero entre medias queremos ganar y sorprender.»







