¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080785391.jpgANP
Bart DHanis

Traducido por

El director del NEC, Wilco van Schaik, concede una entrevista «increíblemente irrespetuosa» sobre el rival de la Champions League, Bodø/Glimt

Bodoe/Glimt vs NEC Nimega
Bodoe/Glimt
NEC Nimega
Liga de Campeones Clasificación

Wilco van Schaik no se ha granjeado precisamente simpatías con sus declaraciones sobre las instalaciones de Bodø/Glimt. El director general calificó el estado del vestuario de «destartalado».

Van Schaik fue preguntado a pie de campo por De Gelderlander sobre las condiciones en la muy septentrional Bodø. El directivo no ocultó su opinión.

«Es una sensación completamente distinta. Aquí es un poco desolador», comienza Van Schaik en la entrevista con el medio regional.

«Naturalmente, es pleno verano, pero cuando llegas aquí sí que cuesta un poco acostumbrarse», continúa. Según Weeronline, este martes la temperatura máxima en Bodø es de catorce grados centígrados.

«Tiene un aspecto desolador. Entonces tienes que cambiar el chip. Venimos de sol y mar. Todavía no tengo la sensación de estar en la Liga de Campeones. Eso tienes que generártelo tú mismo. Acabo de estar en el vestuario. Aquí está todo destartalado», prosigue.

«Habíamos pedido un baño de hielo, pero simplemente han cogido una bañera de alguna tienda de bricolaje y le han puesto hielo dentro», añade Van Schaik. «Es realmente inaudito», concluye.

En X han reaccionado a las declaraciones de Van Schaik tanto neerlandeses como noruegos. «Qué falta de respeto tan increíble», dice alguien. «Y luego salir ahí y hacer el ridículo sin opción alguna. Estas palabras después de la semana pasada... (derrota por 1-3, n. de la r.). Es el neerlandés definitivo, cuánta palabrería. ¡Vamos, Bodø!», afirma otro.

«Por lo demás, le deseo bastante éxito al NEC, pero por culpa de este tipo esperas que caigan sin ninguna opción», se puede leer también. Otro más afirma que «por este hombre, nadie le desea nada al NEC».



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google