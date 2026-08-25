El director del NEC, Wilco van Schaik, concede una entrevista «increíblemente irrespetuosa» sobre el rival de la Champions League, Bodø/Glimt

Wilco van Schaik no se ha granjeado precisamente simpatías con sus declaraciones sobre las instalaciones de Bodø/Glimt. El director general calificó el estado del vestuario de «destartalado».

Van Schaik fue preguntado a pie de campo por De Gelderlander sobre las condiciones en la muy septentrional Bodø. El directivo no ocultó su opinión.

«Es una sensación completamente distinta. Aquí es un poco desolador», comienza Van Schaik en la entrevista con el medio regional.

«Naturalmente, es pleno verano, pero cuando llegas aquí sí que cuesta un poco acostumbrarse», continúa. Según Weeronline, este martes la temperatura máxima en Bodø es de catorce grados centígrados.

«Tiene un aspecto desolador. Entonces tienes que cambiar el chip. Venimos de sol y mar. Todavía no tengo la sensación de estar en la Liga de Campeones. Eso tienes que generártelo tú mismo. Acabo de estar en el vestuario. Aquí está todo destartalado», prosigue.

«Habíamos pedido un baño de hielo, pero simplemente han cogido una bañera de alguna tienda de bricolaje y le han puesto hielo dentro», añade Van Schaik. «Es realmente inaudito», concluye.

En X han reaccionado a las declaraciones de Van Schaik tanto neerlandeses como noruegos. «Qué falta de respeto tan increíble», dice alguien. «Y luego salir ahí y hacer el ridículo sin opción alguna. Estas palabras después de la semana pasada... (derrota por 1-3, n. de la r.). Es el neerlandés definitivo, cuánta palabrería. ¡Vamos, Bodø!», afirma otro.

«Por lo demás, le deseo bastante éxito al NEC, pero por culpa de este tipo esperas que caigan sin ninguna opción», se puede leer también. Otro más afirma que «por este hombre, nadie le desea nada al NEC».







