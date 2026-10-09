El director del Bayern Múnich: No estamos bajo presión en el caso Olise

Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich, aseguró que no existe ninguna presión de tiempo en el expediente de la renovación del contrato de la estrella del equipo, Michael Olise, al considerar que el extremo francés se siente muy a gusto en el club bávaro.

Freund dijo, en respuesta a una pregunta sobre el futuro de Olise y sobre si ya habían comenzado conversaciones preliminares respecto a su contrato: "Michael ha logrado una evolución asombrosa con nosotros y actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo".

Y continuó: "Estamos muy contentos de que juegue para nosotros. Está ligado por contrato hasta 2029, por lo que no hay ninguna presión".

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El director deportivo del club bávaro añadió: "Él (Olise) se siente muy a gusto en el Bayern de Múnich, y siempre estamos en contacto con él. Y como he dicho, no hay presión de tiempo".

Freund no confirmó ni negó el inicio de las conversaciones de renovación.

Informes sobre negociaciones tempranas

Las declaraciones de Freund llegan después de un informe de la cadena "Sky Sport - Alemania", que señaló que el Bayern inició conversaciones exploratorias con Olise para prolongar su contrato, con la idea de que el jugador pase a ser el mejor pagado del equipo, por delante de Jamal Musiala.

Según el mismo informe, el Real Madrid considera la continuidad del jugador en el Bayern como una posibilidad probable. El contrato actual de Olise no incluye ninguna cláusula de rescisión.

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del Bayern, había manifestado su confianza en la continuidad de Olise, al añadir en declaraciones al sitio "ran.de" que espera que Harry Kane renueve su contrato pronto, "y que Michael sea el siguiente".



