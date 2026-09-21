El director del combinado de Italia, Gabriele Oriali, advirtió de que la Azzurra entrará en una "etapa difícil" con el regreso de Roberto Mancini al banquillo de la selección, en un momento en que Italia se prepara para enfrentarse a Bélgica en la Liga de las Naciones de la UEFA.

La selección de Italia comenzó su primera concentración bajo la dirección de Mancini, y el partido ante Bélgica del próximo viernes será el primero para él, antes de jugar contra Turquía a domicilio el 28 de septiembre, y de enfrentarse después a Francia el 2 de octubre.

Oriali regresó a su cargo junto a Mancini tras su anterior etapa, que coronaron con el título de la Eurocopa 2020.

El sitio web Football Italia recogió las declaraciones de Oriali al canal Rai 2: "Sin duda no es el mejor momento para el fútbol italiano; sabemos que nos dirigimos hacia una etapa difícil".

Y añadió: "Los jugadores también necesitan darse cuenta de ello. Lo importante es que todos comprendan el momento, lo compartan y asuman la responsabilidad colectiva; el respeto y un poco de disciplina nunca vienen mal".

Y prosiguió: "Encontrando ese espíritu de equipo y esa cohesión colectiva, podemos lograr los resultados".

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Oriali condena a los aficionados de la Juventus

Oriali criticó a los aficionados de la Juventus (los ultras) que dieron la espalda al campo durante un minuto de silencio en recuerdo de la leyenda de Italia y del Inter de Milán Sandro Mazzola.

El exjugador del Inter afirmó: "Recuerdo mis primeras sesiones de entrenamiento en la Pinetina; Mazzola fue uno de los que me recibió con los brazos abiertos".

Y añadió: "Un día me llevó a casa después del entrenamiento; la gente no se lo creía cuando lo veían. Solo tengo bonitos recuerdos de él como compañero y como hombre, sin olvidar que también fue un magnífico directivo que trajo a Ronaldo a la Serie A".

Y prosiguió: "Que los ultras dieran la espalda fue una imagen fea. Espero que se identifique a esas personas y se las expulse del estadio; es algo vergonzoso. Hay ídolos que están por encima de las camisetas que visten, y esto no fue más que un gesto lamentable".