Peter Schöttel, director deportivo de la Federación Austriaca de Fútbol, afirmó este sábado que su selección saldrá a ganar ante Argelia, pese a que un empate podría bastar para avanzar a dieciseisavos en ciertos escenarios.

Schottel añadió, en declaraciones a la revista alemana «Kicker»: «El partido también podría terminar en empate, es una posibilidad en el fútbol, pero no se puede salir al campo a por el empate... Nuestro objetivo es ganar».

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Y añadió: «El cuerpo técnico no ha debatido ningún escenario relacionado con evitar la victoria o elegir a un rival concreto en la siguiente ronda», y subrayó que el equipo se centra únicamente en ofrecer el mejor rendimiento posible.

También rechazó las comparaciones con el “escándalo de Gijón” de 1982, cuando Argelia quedó eliminada tras el partido entre Alemania Occidental y Austria, y subrayó que la situación actual es muy distinta.

«No pienso en 1982. Es otra época y nuestros jugadores ni siquiera habían nacido. No se puede comparar», afirmó.

Concluyó asegurando que el equipo saldrá a ganar sin pensar en el siguiente rival ni en cálculos de calendario.

Austria es segunda del Grupo 10 con 3 puntos, por delante de Argelia por diferencia de goles, mientras Argentina lidera y Jordania ya está eliminada.