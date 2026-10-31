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Rouven Kasper, director comercial y de marketing del Bayern de Múnich, cree que el atractivo mundial del gran duelo alemán contra el Borussia Dortmund ya rivaliza con el del famoso enfrentamiento español entre el Real Madrid y el Barcelona. Los dos grandes de la Bundesliga se miden el sábado por la noche en el Allianz Arena, empatados a 17 puntos en lo alto de la clasificación.

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El responsable de marketing ensalza el gran duelo alemán

Kasper ha situado el 141.º enfrentamiento oficial entre los dos clubes más grandes de Alemania al mismo nivel comercial que la principal rivalidad del fútbol español. El partido del sábado enfrentará a los dos únicos equipos invictos de la Bundesliga 2026-27, después de que ambos hayan sumado cinco victorias y dos empates en siete encuentros. Lo que hay en juego en la lucha por el título ha aumentado aún más el interés internacional por el partido más disputado del fútbol profesional alemán.

La audiencia global duplica las cifras habituales

El Bayern lleva ventaja en los enfrentamientos recientes: solo ha perdido uno de sus últimos 17 partidos contra el Dortmund en todas las competiciones y ganó a su rival tanto en casa como fuera en la liga la pasada temporada. Con ambos equipos empatados en lo más alto de la tabla, los responsables de los clubes quieren aprovechar la creciente repercusión internacional del encuentro.

Según recoge Bulinews, Kasper afirmó: «Para nosotros [en el Bayern de Múnich] no es solo un Bayern contra Dortmund. Estamos intentando crear una marca en torno a Der Klassiker. Está El Classico [FC Barcelona contra Real Madrid en LaLiga], que todo el mundo conoce desde hace décadas, y somos tan fuertes como El Classico».

«Es el partido más importante de la temporada y lo jugamos dos veces por temporada. Pero también se ve que no solo es importante en Alemania [donde es un partido popular], sino también a nivel internacional».

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«La audiencia duplica la de un partido destacado habitual de la Bundesliga [el sábado por la tarde]. Así que este encuentro despierta muchísimo interés porque se enfrentan los dos equipos más fuertes».

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El estilo ofensivo impulsa el interés en el extranjero

El duelo del sábado enfrentará al ataque más goleador de la liga con la defensa menos goleada. El Bayern encabeza la competición con 25 goles, 18 de ellos marcados en sus tres primeros partidos en casa, mientras que el Dortmund es el equipo que menos ha encajado, con cuatro tantos, y ha dejado su portería a cero en cinco de sus siete encuentros.

Al explicar cómo los estilos de juego de ambos equipos atraen a las televisiones de todo el mundo, Kasper añadió: «Creo que esto también se refleja en la audiencia internacional. El partido se retransmitirá en más de 200 países, algo importante para nosotros, porque allí pueden ver este fútbol tan dinámico.

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«La Bundesliga es conocida por [este estilo] y nosotros, como Bundesliga, apostamos por él. Lo estamos promocionando intensamente con campañas de Der Klassiker por todo el mundo. También lo hacemos entre nuestros socios de retransmisión».

Kane regresa para el duelo por el liderato

Tras descansar en la victoria del miércoles por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania, el delantero del Bayern Harry Kane regresa el sábado para disputar su primer partido desde que ganó el Balón de Oro el lunes. El entrenador Vincent Kompany seguirá sin estar en el banquillo mientras se recupera en casa tras recibir el alta hospitalaria a mediados de semana. Una victoria en Múnich dará a cualquiera de los dos equipos invictos el liderato en solitario de la Bundesliga.