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El Liverpool ha recibido un importante impulso en su búsqueda de estabilidad defensiva: Deco, director deportivo del Barcelona, ha abierto oficialmente la puerta al fichaje definitivo de Ronald Araujo por el club de Anfield. El internacional uruguayo se ha convertido en una pieza fundamental de la defensa de Andoni Iraola desde su llegada como cedido en agosto y ha ayudado al Liverpool a luchar seriamente por el título de la Premier League.

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Deco confirma una opción de compra de 47 millones de libras tras el resurgir de Araujo en Liverpool

El Barcelona está dispuesto a autorizar la salida definitiva de Araujo cuando concluya su cesión de una temporada al Liverpool. El director deportivo Deco confirmó que el Liverpool dispone de una opción de compra de 47 millones de libras, aunque el defensa de 27 años todavía debe acordar sus condiciones contractuales antes de que se cierre cualquier operación.

Araujo aceptó una rebaja salarial para salir del Camp Nou en agosto después de tener dificultades para encontrar su ritmo en España. Andoni Iraola lo ha utilizado principalmente como lateral derecho y ha contribuido a que el Liverpool alcance la cuarta posición en la Premier League.

En los ocho partidos de liga en los que Araujo ha jugado en la banda derecha, el Liverpool solo ha encajado seis goles. La mitad de ellos llegaron en una derrota por 3-0 ante el Manchester City tras la expulsión de Ryan Gravenberch.

El dirigente del Barcelona elogia la adaptación del excapitán

En declaraciones al programa de radio catalán Tot Costa, Deco, exmediapunta del Chelsea y de la selección de Portugal, expresó su satisfacción personal por ver al excapitán del Barça recuperar su mejor nivel en Inglaterra.

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«Creo que tanto (el asistente) Bojan [Krkic] como yo hemos pasado por muchas cosas con Ronald en los últimos años», dijo Deco. «Personalmente, me alegro por él. Más allá del fútbol, trabajamos en el Barça: queremos lo mejor para el club, tenemos que ganar, queremos la mejor plantilla. Pero, al final, seguimos en contacto y también queremos construir relaciones.

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«Ronald ha sido capitán en los últimos años. Ha vivido momentos difíciles en el club , pero también momentos felices. En los últimos años ha sido uno de los líderes e ídolos del Barça. Por eso volvemos un poco a la dinámica: la dinámica de juego no era la mejor para él. Toma su propia decisión, la respetamos y el entrenador también.

«Y para nosotros, lo más importante, por encima de todo, es ver a un jugador que se ha recuperado, que está feliz y que atraviesa una dinámica positiva en su carrera deportiva. Si más adelante decide quedarse allí, el Liverpool tiene una opción de compra, sabe perfectamente lo que tiene que hacer o no, y creo que tomará la decisión en el momento adecuado».

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El Barça obtendría un impulso económico si el Liverpool activa la cláusula

Aunque el Barcelona valora lo que Araujo aportó durante su etapa en el Camp Nou, Deco reconoció que el traspaso del defensa beneficiaría económicamente al club catalán, siempre que el Liverpool llegue a un acuerdo con el propio jugador.

«Si todo sigue ese camino, Ronald está bien, está contento y decide quedarse allí, porque también tienen que negociar con él. Ya no se trata solo de pagar la cláusula y de que a nosotros nos venga bien», continuó Deco. «Estaremos contentos por varios motivos: porque las cosas salieron bien, porque Ronald está feliz, porque a nosotros nos fue bien y porque nos ayudó durante su etapa en el Barça.

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«Y, además, continuó su carrera deportiva sin contratiempos. Sin contratiempos y feliz, porque el fútbol es un poco así. A veces la dinámica no es la mejor, pero seguimos queriendo que a alguien le vaya bien cuando llegue el momento. Y, por supuesto, si entra el dinero, tampoco vendría mal, así que ya veremos. Tiene una fecha para ejercer la opción, como nos ha ocurrido a nosotros cuando incorporamos jugadores cedidos. Después puedes intentar negociar, puedes trabajar, dependerá de nuestra situación, del jugador y de algunas cosas ahora».

El Liverpool afronta un plazo decisivo este verano para cerrar el fichaje definitivo

El Liverpool tiene hasta una fecha límite establecida para activar la cláusula de compra de 47 millones de libras, lo que da a Iraola y a la directiva del club de Anfield el resto de la temporada para evaluar la regularidad de Araujo. Si deciden seguir adelante, el Liverpool todavía tendrá que negociar nuevas condiciones contractuales con el uruguayo, que aceptó una reducción salarial para hacer posible su cesión inicial.

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Para el Barcelona, la situación seguirá abierta hasta que venza ese plazo. Si el Liverpool decide no ejercer la opción a tiempo, ambos clubes aún podrían volver a negociar, dependiendo de las circunstancias del Barcelona y de los deseos de Araujo al final de la temporada.