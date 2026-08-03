El Manchester United ha irrumpido con fuerza en la puja por el prometedor lateral izquierdo español Jorge Salinas, principal objetivo del Barcelona para reforzar su banda izquierda defensiva, en un giro inesperado que podría frustrar los planes del club catalán para hacerse con los servicios del jugador cántabro de 19 años.

El diario español "Sport" señaló que el Manchester United ha fijado a Salinas como plan alternativo para reforzar el costado izquierdo de su defensa, tras el estancamiento de la operación por Lewis Hall, jugador del Newcastle de 21 años, cuyo club se niega a venderlo al Manchester United, al que considera un rival directo en la Premier League.

Pagar la cláusula de rescisión

El Barcelona no se ha olvidado de Jorge Salinas. A pesar de que el director deportivo Deco ha centrado sus esfuerzos en reforzar la delantera, debilitada por las salidas de Robert Lewandowski y Marcus Rashford y la posibilidad de que Ferran Torres se marche al Paris Saint-Germain, el puesto de lateral izquierdo sigue siendo una de las posiciones que necesitan un refuerzo urgente antes del cierre del mercado de fichajes veraniego.

La operación por João Cancelo se aproximaba a su conclusión, mientras que la del lateral cántabro se ha estancado de forma notable en las últimas semanas, hasta el punto de que el Manchester United ha entrado con fuerza en la pugna por el jugador que el Barcelona y el Atlético de Madrid ya venían buscando desde hace semanas.

Carrick, admirador de Salinas

El Manchester United ha puesto sus ojos en Jorge Salinas, al que siguió de cerca durante el Campeonato de Europa Sub-19 que se celebró en Gales el pasado mes de julio, donde la selección española se coronó campeona continental en una actuación llamativa.

La junta directiva del Manchester United ha mostrado una gran admiración por el jugador de 19 años, y considera que está totalmente preparado para incorporarse de inmediato al primer equipo, donde competiría por un puesto de titular con Luke Shaw, el lateral izquierdo inglés propenso a las lesiones recurrentes que han afectado a su nivel en las últimas temporadas.

Según varios medios de comunicación en Inglaterra, el entrenador Michael Carrick ya ha dado su visto bueno al fichaje del jugador en caso de que no se alcance un acuerdo definitivo con el Newcastle por Lewis Hall.

La gran diferencia económica amenaza al Barcelona

Cabe recordar que el Manchester United, a diferencia del Barcelona, que atraviesa una asfixiante crisis económica, está dispuesto a pagar íntegramente el importe de la cláusula de rescisión del contrato del jugador cántabro, cifrada en 16 millones de euros, sin ninguna negociación ni demora.

El club catalán, por su parte, presenta una oferta modesta de un máximo de solo 8 millones de euros, repartidos en 6 millones de euros como cantidad fija y dos millones en variables ligadas a determinados objetivos, además de ofrecer a algunos jugadores jóvenes cedidos al Racing de Santander para reducir el coste de la operación y facilitar las negociaciones.

Salinas prefiere al Barcelona

A pesar de la gran diferencia económica entre ambas ofertas, el Barcelona cuenta con una importante ventaja competitiva: el propio Salinas sueña con vestir la camiseta azulgrana la próxima temporada y prefiere el traspaso al Camp Nou por encima de cualquier otro destino, incluido el Manchester United.

No obstante, esta ventaja podría no ser suficiente si el Manchester United decide activar oficialmente la cláusula de rescisión, lo que obligaría al Racing de Santander a aceptar la oferta sin negociación alguna y colocaría a Salinas ante una difícil decisión entre su sueño catalán y la tentadora realidad económica de la Premier League.