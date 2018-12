El "dilema" de Valverde que involucra a Arturo Vidal

Arthur Melo y el chileno son las dos opciones que maneja el DT del Barcelona como acompañantes de Busquets y Rakitic este domingo ante el Levante.

Este domingo, el Barcelona, líder de LaLiga con 31 puntos, visitará al Levante buscando sellar un triunfo que les permita mantener los puntos de ventaja que goza sobre el Sevilla y el Atlético de Madrid, sus más cercanos perseguidores. Y para este compromiso, el técnico Ernesto Valverde tendrá un difícil "dilema", según apuntan los medios hispanos, respecto al equipo que saldrá a la cancha en el Ciutat de Valencia.

Esto involucra directamente a Arturo Vidal, quien goza de su mejor momento desde que arribó al cuadro catalán. Y es que el Txingurri estaría dudando si formar con el oriundo de San Joaquín en la medular o el brasileño Arthur que viene saliendo de una lesión. De hecho, reapareció ante el Tottenham -por la fase de grupos de la Champions League- realizando un muy buen partido.

"Valverde tendrá que decicir entre el control del brasileño y el empuje de Vidal, sin olvidar el paso al frente dado por Aleñá, quien debe entrar ya en las quinielas de todos los onces", sostiene Mundo Deportivo, uno de los medios que le dedica más cobertura al cuadro de Lionel Messi y compañía.

En la previa, el 'King' fue ampliamente elogiado por su compañero Jordi Alba. "La pasión de Arturo es buenísima. Es verdad que no empezó jugando mucho, pero a raíz de tanto trabajo y constancia que ha dado al equipo se ha hecho con un puesto en el once estas ultimas jornadas", dijo el ex Valencia.

"Es un jugador que nos da muchísimo en el centro del campo y nos alegramos por él, porque aparte de ser un gran jugador, es un chico que ha caído muy bien dentro del vestuario", agregó, en un claro mensaje para el DT que tendrá que decidir por ambos nombres en la mitad de campo, como acompañantes de Busquets y Rakitic, frente al único rival que la temporada pasada consiguió ganarle en Liga.

Cabe recordar que el ex Bayern Munich estuvo en la banca en el partido contra los Spurs, una señal que se interpretó de manera positiva, ya que el entrenador lo estaría reservando para el duelo ante los dirigidos por Paco López, que lograron reencaminarse y buscan mantenerse en la pelea de los puestos de acceso a competencias europeas para el 2019. En sus últimas tres presentaciones, los Granotes registraron un triunfo y dos empates y ya llevan una racha de una caída en sus últimos nueve choques.

Por su parte, el Barça suma 31 puntos y viene de ganar sus últimos dos juegos del torneo local, 2-0 a Villarreal y 4-0 a Espanyol. Solo ha perdido dos encuentros en 15 partidos disputados y lleva un invicto de seis duelos sin conocer la derrota. El mediocampista chileno ha intervenido en 19 partidos, anotando dos goles y dando dos asistencias.

La otra duda pasa por definir quién acompañará en ataque a Luis Suárez y a La Pulga: Ousmane Dembélé -quien ha alternado buenas actuaciones con problemas de indisciplina- o Philippe Coutinho. "Siempre he considerado que es uno de los más desequilibrantes del mundo, pero también lo pienso de Coutinho, esperamos lo mejor de ellos; Dembélé viene de hacer dos goles en dos partidos seguidos, de bella factura y difíciles, esperamos que nos siga dando muchas cosas", avisó Valverde.