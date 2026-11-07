¡El dilema de Klopp en defensa! El técnico recurre a un experimento con Jeltsch ante la escasez de opciones en el lateral derecho

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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha detallado su estrategia defensiva para los próximos partidos de la Liga de Naciones y ha abordado las opciones en el lateral derecho además de Philipp Treu. Klopp ha revelado que planea probar al joven Finn Jeltsch en esa posición y ha confirmado su confianza en los centrales Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah.

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Klopp aborda las alternativas a Philipp Treu en el lateral derecho

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha reconocido que cuenta con pocas opciones en el lateral derecho y ha explicado las soluciones que baraja para el próximo parón de selecciones. Tras las buenas actuaciones de Philipp Treu, Klopp estudia variantes tácticas para disponer de suficientes alternativas.

Los dos jugadores del RB Leipzig, Ridle Baku y Benjamin Henrichs, siguen siendo opciones importantes, mientras Henrichs recupera la forma física.

Sin embargo, Klopp desveló un prometedor experimento táctico con el joven y polivalente Finn Jeltsch.

El experimento con Jeltsch busca aportar flexibilidad táctica

«Lo primero que se aprecia es que esta es una posición para la que no tenemos 40 jugadores entre los que elegir. Por eso Pipo [Treu] lo hizo muy bien en la concentración», explicó Klopp. «Contamos con los dos jugadores del Leipzig, Ridle Baku y Benni Henrichs. Benni vuelve y se le ve muy bien».

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«Además, queremos ver a Finn Jeltsch. Finn causó una impresión increíblemente buena en nuestra concentración. Es un futbolista muy bueno, dinámico y un chico inteligente».

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«Nuestra idea es verlo también en el lateral derecho, porque tenemos distintas estructuras de salida de balón, ya sea con un 3-2 o con un 3-1», añadió Klopp.

Confianza en la pareja Thiaw-Schlotterbeck y gestión de la carga de Tah

En el centro de la defensa, Klopp reafirmó su plena confianza en Malick Thiaw y Nico Schlotterbeck, y explicó cómo se está gestionando la carga de trabajo de Jonathan Tah en el Bayern de Múnich.

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«Por desgracia, Nico Schlotterbeck se lesionó en la primera concentración y Malick Thiaw lo hizo extraordinariamente bien. Malick no ha disputado tres partidos consecutivos con su club, pero rindió tan bien con nosotros que queremos contar con él», señaló Klopp.

Sobre Tah, Klopp aclaró: «En el Bayern se está gestionando la carga de trabajo de Jonathan Tah. Durante esta fase tan exigente que atraviesan, hay que rotar. Jonathan es un central de primer nivel, así que, pese a las rotaciones, nunca pensamos en dejarlo fuera de la convocatoria».

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Una base sólida para las pruebas ante Serbia y Países Bajos

La defensa de Alemania afronta dos pruebas diferentes: una en Belgrado ante Serbia y otra en casa frente a Países Bajos.

La flexibilidad táctica de Klopp en la salida de balón se pondrá a prueba al integrar a jugadores polivalentes como Jeltsch junto a los líderes consolidados del equipo.

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La selección se reunirá el lunes en Herzogenaurach para ajustar sus estructuras defensivas antes del inicio del partido del viernes.