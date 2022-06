El difícil trabajo del nueve de Luis Enrique

El técnico destaca el trabajo del delantero más allá de los goles. Morata es indiscutible para él y ha encontrado en RDT un suplente de garantías.

Por Jorge C. Picón - Una de las posiciones más complejas dentro del sistema de Luis Enrique es la del nueve. El seleccionador siempre se encarga de recordar que sus delanteros centros no deben solo marcar goles, ya que esa tarea es responsabilidad de todo el equipo. Sin embargo, si que busca otro tipo de ayuda para el equipo con y sin balón. "El 9 tiene que asociarse. Hay unas condiciones claras que tiene todos los delanteros. Son el primer defensor, corren como locos y sin balón debe tener una actitud bestial. Sin ellos la selección no tendría un alto rendimiento defensivo", explicó en la rueda de prensa previa al partido contra República Checa.

El favorito del entrenador es Álvaro Morata. Se trata del delantero que más ha jugado bajo sus órdenes y titular indiscutible en los partidos más importantes de la selección en este ciclo. Luis Enrique valora su gran físico y su movilidad en ataque, pero también está encantado con el trabajo que hace sin balón, siempre entregado al equipo para robar lo antes posible. Como suplente, Raúl de Tomás se ha impuesto a sus rivales por el puesto. Los problemas de lesiones de Gerard Moreno le han hecho perder opciones mientras que Rodrigo Moreno ha ido de forma irregular. Otros candidatos como Borja Iglesias o Rafa Mir ni siquiera han tenido la oportunidad de debutar.

Trabajo con y sin balón

Contra Portugal, Morata fue un ejemplo de la función del delantero centro en la idea de juego que tiene España. El futbolista del Atlético de Madrid no paró de moverse, pero siempre de forma inteligente. Cuando su equipo tenía el balón, estiraba lo máximo posible a los centrales para generar espacios por para los mediocampistas. Sin embargo, también ayudaba en salida de balón apareciendo por dentro de forma inesperada para tratar de aliviar la presión del rival con superioridades. Como no podía ser de otra, también dio algunos desmarques de ruptura, marca de la casa.

El artículo sigue a continuación

De hecho, su gol contra los lusos llegó aprovechando una buena jugada de España al contragolpe y con un perfecto movimiento de ruptura a la espalda de su defensor. Con el tanto alcanza los 26 e iguala a Emilio Butragueño en la lista de los máximos goleadores históricos de la selección. Actualmente es séptimo y, si quiere entrar en el top-5, debe superar los 27 de Morientes y los 29 de Hierro. Bajo las órdenes de Luis Enrique está sacando su mejor versión.

Sin la pelota, como comenta Luis Enrique, Morata es el primer defensor. Se vacía corriendo para tapar espacios y tratar que el equipo recupere la pelota lo antes posible. Sus presiones suelen ser efectivas para provocar el error o que el portero acabe golpeando en largo. Esto tiene enamorado al seleccionador, para quien la fase defensiva de su hombre más adelantado en clave. Su ayuda no solo se queda ahí, sino que también retrasa su posición en el repliegue cuando peor lo pasa España.

En el viaje a Qatar, Morata tiene un billete asegurado. RDT cuenta con muchas opciones de ir, pero deberá mantener la línea en la que ha acabado la temporada (veremos si es en el Espanyol). Vaya quien vaya, será una posición clave para ganar el Mundial.