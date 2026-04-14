El diez veces internacional con la selección holandesa está a un paso de la cima de la Premier League

Jan Paul van Hecke dejará el Brighton & Hove Albion. El defensa no renovará su contrato, que vence en 2027, y planea marcharse.

El club intentó renegociar el contrato el verano pasado, pero, según Voetbal International, el defensa paralizó las conversaciones.

El club inglés intentó convencerlo con un contrato mejorado, pero el defensa se mantuvo firme. Todo indica que sus 25 años en la entidad llegan a su fin.

El actual noveno clasificado de la Premier deberá negociar su traspaso si quiere obtener algún beneficio.

Su valor de mercado ronda los 35 millones de euros. Además, el NAC Breda percibirá un 7,5 % de una posible venta, acuerdo alcanzado en 2020.

Chelsea, Newcastle United y Tottenham ya mostraron interés en el central holandés.

En el caso de los Spurs, supondría reencontrarse con el entrenador Roberto De Zerbi, aunque su fichaje parece improbable por la actual crisis deportiva del club londinense. Dado su gran nivel esta temporada, solo es cuestión de tiempo que otro grande de Inglaterra acabe fichándolo.