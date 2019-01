El día que Pablo Pérez destrozó a Holan: "Debería callarse la boca y ponerse a trabajar"

El rosarino, que está a un paso de convertirse en refuerzo de Independiente, tuvo un fuerte cruce mediático con el entrenador en mayo de 2018.

Tras muchas especulaciones sobre su futuro, Pablo Pérez finalmente está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Independiente. Y si bien su llegada será a partir de un pedido de Ariel Holan a la dirigencia del Rojo, es probable que en su llegada el rosarino deba limar algunas asperezas con el entrenador, cuando se vean las caras por primera vez luego del fuerte cruce mediático que protagonizaron ambos en mayo del año pasado.

Todo comenzó en la previa de la última fecha de la Superliga 2017/18. Boca, ya campeón, debía enfrentar a Huracán , que peleaba mano a mano con el Rojo (que visitaba a Unión) por la última plaza clasificatoria a la Copa Libertadores de este año. Como el Xeneize tenía el título asegurado y 96 horas después se jugaba la clasificación a los octavos de final del certamen continental contra Alianza Lima, Guillermo Barros Schelotto decidió utilizar una formación alternativa en Parque de los Patricios , una decisión que generó muchas suspicacias por parte del DT del conjunto de Avellaneda.

"La misma preocupación que tiene Boca por el partido de Palmeiras es la que tengo yo respecto de su partido con Huracán" , aseguró Holan el jueves 10 de mayo, 48 horas antes de que el conjunto de la Ribera jugara en el Ducó. Finalmente, el conjunto del Mellizo empató 3-3 con el Globo y le dejó la clasificación servida en bandeja a Independiente, que sin embargo no pudo aprovechar la chance porque perdió 1-0 en Santa Fe y no logró su objetivo.

Tras la igualdad con Huracán fue Guillermo el que cruzó a su colega : "Quienes jugamos al fútbol sabemos que los jugadores siempre salen a ganar. Me da bronca que se desconfíe". Sin embargo, la bronca no disminuyó en la Ribera, ni siquiera después del triunfo del miércoles 16 sobre Alianza Lima que le permitió a Boca seguir en la Libertadores. Y apenas terminado el partido, Pablo Pérez destrozó al DT de Independiente: "La gente que duda de nuestra honestidad se debería callar la boca y ponerse a trabajar. Esas personas pensaron tanto en el otro que no terminaron ganando".

El mediocampista, además, le tiró un dardo a Holan por llegado al fútbol tras formarse en otros deportes: "En el fútbol los jugadores siempre salimos a ganar, tenemos sangre caliente. P or lo menos en este deporte es así, no sé cómo será en otros deportes, básquet, hockey o lo que sea. Me dolió mucho que duden de mis compañeros". Y no se quedó ahí: "Siempre se habló demasiado y le demostramos a esa gente lo buena gente que somos nosotros, que no estamos contestando las boludeces que se dicen de afuera".