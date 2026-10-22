Compartir Sigue a GOAL en Google

Sergen Yalcin ha sido presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Turquía con un contrato de cuatro años. El excentrocampista sustituye a Vincenzo Montella y ha calificado su nombramiento como el día más importante de su carrera.

Anuncios

Yalcin asume el mando de Turquía con un contrato de cuatro años

La Federación Turca de Fútbol (TFF) presentó oficialmente a Sergen Yalcin como nuevo seleccionador de Turquía en el Centro de Concentración y Entrenamiento de las Selecciones Nacionales Riva Hasan Dogan. Yalcin firmó un contrato de cuatro años durante un acto oficial celebrado en la sala de conferencias Orhan Saka.

El presidente de la TFF, Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, encabezó la presentación, que supone el regreso de un entrenador turco al frente de la selección tras cinco años.

Yalcin sustituye al técnico italiano Vincenzo Montella después de que este y la federación acordaran poner fin a su relación.

El presidente de la TFF destaca el deber nacional y la unidad

Durante la ceremonia de la firma, el presidente de la TFF, Haciosmanoglu, subrayó que el nombramiento respondió al orgullo nacional y no a las negociaciones económicas. «Hoy, después de cinco años, sentimos la alegría y el orgullo de volver a confiar nuestra selección a un entrenador turco», afirmó Haciosmanoglu.

Anuncios Anuncios

«Que nuestro entrenador no diera prioridad a las cuestiones económicas al aceptar este cargo es una muestra importante de su compromiso con nuestra selección».

Related Topics

«Sergen Yalcin es uno de los nombres más valiosos que ha dado el fútbol turco... Creemos que la unión hace la fuerza», añadió el presidente de la TFF.

Yalcin califica su nombramiento como «el día más importante de mi carrera»

Yalcin, que jugó numerosos partidos con Turquía durante su carrera como futbolista, expresó su profundo agradecimiento a la directiva de la TFF por confiarle la reconstrucción de la selección. «Durante mi carrera como futbolista, vestí con orgullo la camiseta de Turquía en muchas ocasiones», recordó Yalcin.

Anuncios

«Hoy es el día más importante de mi carrera. Estamos hablando de algo que está por encima de todos nosotros».

«Espero que a partir de ahora vivamos días de muchos éxitos... Necesitaremos de verdad unidad y cohesión», señaló el entrenador de 53 años.

Anuncios

Comienza una nueva etapa para Turquía

Una vez firmado el contrato de cuatro años, Yalcin y su cuerpo técnico comenzarán de inmediato a preparar los próximos compromisos oficiales de Turquía.

Tras la rueda de prensa oficial, el presidente de la TFF, Haciosmanoglu, entregó a Yalcin una camiseta personalizada de la selección para cerrar el acto.

Anuncios

Yalcin seguirá ahora a futbolistas que juegan tanto en Turquía como en el extranjero para confeccionar su primera convocatoria.