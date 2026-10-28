La permanencia de Michael Carrick en Old Trafford ya no es una cuestión de confianza, sino de tiempo, después de una reunión de urgencia en Carrington dirigida por Jason Wilcox y en la que participó Jim Ratcliffe por videoconferencia.

El Manchester United ha fijado un calendario implacable: dos últimos partidos ante el Chelsea y el Aston Villa, y después llega el parón internacional de noviembre como una «guillotina» para decidir el destino. Es la última oportunidad, pues entre bastidores la búsqueda del sucesor ya ha comenzado.

El sitio británico TEAMtalk informó, citando fuentes bien informadas dentro del Manchester United, que la dirección del club ha establecido un calendario definitivo para resolver el futuro del técnico Michael Carrick, de modo que el parón internacional de noviembre se ha convertido en el momento decisivo que determinará su continuidad o su salida.

Según el sitio, el United fijó inicialmente el parón que comienza el 9 de noviembre, tras el partido contra el Aston Villa, como la ocasión ideal para evaluar la situación de Carrick. Sin embargo, el fuerte bajón en el nivel del equipo y en sus resultados recientes aceleró los interrogantes y llevó a la dirección a celebrar una reunión decisiva antes de lo previsto.

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La reunión decisiva de Carrington

Las fuentes supieron que la cúpula del club se reunió en el complejo de entrenamiento de Carrington el pasado lunes para abordar la deteriorada situación. Las conversaciones fueron dirigidas por el director deportivo Jason Wilcox, con la presencia del director ejecutivo Omar Berrada y del responsable del área de contrataciones Christopher Vivell, mientras que el copropietario Sir Jim Ratcliffe se sumó a las conversaciones mediante videoconferencia.

Esta reunión forma parte de una evaluación continua que el club realiza de sus opciones, pues ya había llevado a cabo un estudio minucioso de los posibles candidatos para suceder a Carrick en caso de tomar la decisión de destituirlo.

Eddie Howe, el candidato más destacado

La información apunta a que Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, es el candidato preferido de Wilcox y la opción más destacada en este momento en caso de que el club decida hacer el cambio. Las fuentes confirmaron que la compensación económica no sería un obstáculo para el fichaje de Howe si el United decide seguir adelante.

Por su parte, Christopher Vivell presiona con fuerza a favor del fichaje del alemán Julian Nagelsmann, mientras que en los pasillos del club se han percibido los posibles beneficios de contratar al italiano Antonio Conte.

¿Por qué no se ha producido la destitución ahora?

A pesar de todo ello, el Manchester United decidió mantener a Carrick al frente del equipo en el próximo partido contra el Chelsea, y lo más probable es que continúe también ante el Aston Villa.

Esta decisión obedece a dos razones principales: en primer lugar, el deseo del club de evitar nombrar a un entrenador interino durante un periodo prolongado, ya que el United procura evitar cualquier arreglo a corto plazo.

Y en segundo lugar, el gran apoyo personal que recibe Carrick del propio Wilcox, quien fue una figura clave en su nombramiento y no desea para él nada más que el éxito y que se consolide como una solución a largo plazo.

Pero este apoyo, como subrayan las fuentes, no puede imponerse por encima de las exigencias del cargo de forma indefinida.

Las fuentes confirmaron que el respaldo actual del club a Carrick no significa que su continuidad esté garantizada después de estos dos partidos, pues su puesto sigue siendo objeto de un intenso debate, y los resultados y el rendimiento se han vuelto ahora determinantes.

Y aunque se le ha concedido una última oportunidad para lograr una reacción positiva, las fuentes dentro del club reconocen que el cambio sigue siendo la posibilidad más probable, y que el parón internacional de noviembre brindará la ocasión ideal para tomar la decisión y nombrar a un sucesor permanente, si no se produce una mejora radical ante el Chelsea y el Villa.



