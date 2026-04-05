El destacado jugador Joël Drommel responde al interés de la Eredivisie y se muestra totalmente sincero sobre su futuro en el PSV

Joël Drommel está cuajando una buena temporada en el Sparta Rotterdam. El portero, cedido por el PSV, ha vuelto a renacer en Spangen. Sin embargo, un regreso definitivo a Eindhoven parece poco probable, según ha declarado a ESPN tras el aburrido empate contra el NAC Breda.

El reportero de ESPN Hans Kraay junior le pregunta al portero de 29 años al término del partido si, al mantener la portería a cero, es el único del Sparta que está contento. «Sí, mantener la portería a cero es sagrado, creo», tras lo cual el portero señala con una amplia sonrisa que ya ha mantenido la portería a cero once veces esta temporada.

«Lo ideal, por supuesto, es sumar también los tres puntos, pero hoy no había mucho que hacer», concluye Drommel, quien considera que su equipo debería haber buscado más la victoria. Aun así, se mantiene realista. «Al cien por cien, pero hoy simplemente no estaba escrito. Si no puedes ganarlo, tampoco debes perderlo, y eso es lo que hemos hecho».

A continuación, Hans Kraay intenta abordar rápidamente el interés que despierta Drommel y su posible regreso al PSV. «Sinceramente, no creo que haya muchas posibilidades de que vuelva al PSV. Pero aún quedan por mantener las conversaciones. Ya veremos qué pasa», afirma Drommel, quien señala que sí hay interés concreto.

«Hay un club de los Países Bajos, sí. También se ha puesto en contacto un club extranjero. Pero no es que lo quiera necesariamente», afirma el portero del Sparta. A continuación, Kraay se pregunta en voz alta si se trata del AZ. «¿Ese club empieza por A y termina por Z?», pregunta Kraay.

En cualquier caso, Drommel puede acabar con ese rumor. «No, no es ese», dice con rotundidad.

El portero, de 1,92 metros de altura, tiene contrato hasta 2027 con el flamante campeón nacional. El PSV lo fichó en 2021 por unos 3,5 millones de euros, tras lo cual disputó 66 partidos oficiales con el equipo de Eindhoven.