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Mauricio Pochettino no imaginaba que su estreno con el Manchester United fuera a ser tan malo, pero Anfield decidió dispensarle el recibimiento más cruel posible. El esperado duelo ante el Liverpool se convirtió en una pesadilla prematura para el técnico argentino: en apenas unos minutos llegaron una tarjeta roja y dos goles consecutivos que encendieron las gradas del equipo local.

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El encuentro, disputado el domingo por la noche y correspondiente a la undécima jornada de la Premier League, supuso un arranque demoledor para la era Pochettino, que tomó las riendas del Manchester United en sustitución de Michael Carrick, destituido durante el último parón internacional.

Todas las miradas estaban puestas en el debut del técnico argentino, exseleccionador de Estados Unidos, en una de las pruebas más exigentes posibles, frente al eterno rival, el Liverpool. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un rumbo totalmente opuesto a las aspiraciones del Manchester United.

Una expulsión temprana abre las puertas del infierno

Apenas habían transcurrido 8 minutos cuando el Manchester United recibió un duro golpe: el árbitro mostró la tarjeta roja directa al defensa Leny Yoro por una acción sobre Alexander Isak, que se marchaba solo hacia la portería.

La jugada nació de un evidente desconcierto en la zaga del conjunto visitante. Matthijs de Ligt resolvió mal un balón largo, ya que lo dejó caer delante de él en lugar de despejarlo, lo que permitió a Isak lanzarse hacia la portería aprovechando la mala colocación defensiva.

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Ante el avance del delantero sueco, Yoro no encontró otra forma de frenarlo que empujarlo por detrás fuera del área, y el árbitro consideró que la infracción merecía la expulsión directa, al entender que el defensa francés era el último hombre frente al atacante que encaraba en solitario.

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Así, Pochettino se vio obligado a afrontar la prueba más difícil con diez jugadores antes de que su equipo pudiera siquiera tomar aire en el ambiente encendido de Anfield.

La acción acrecentó la preocupación por la disciplina defensiva del Manchester United, que ha sufrido la expulsión de uno de sus jugadores en tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, un indicador que refleja la magnitud de los problemas que atraviesa el equipo.

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Szoboszlai golpea y Anfield celebra la pesadilla de Pochettino

El Liverpool no tardó en sacar partido de la superioridad numérica. Solo dos minutos después de la expulsión de Yoro, concretamente en el minuto 10, el húngaro Dominik Szoboszlai abrió el marcador, agravando el sufrimiento de los visitantes y colocando al nuevo entrenador ante un escenario sumamente complicado.

Szoboszlai se encargó de lanzar un tiro libre directo y soltó un potente disparo hacia el palo bajo de la portería del Manchester United. Aunque el balón fue al palo donde se encontraba el guardameta, su potencia impidió que Lamens pudiera detenerlo.

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Las gradas de Anfield estallaron de júbilo con el tempranero tanto, mientras la afición del Liverpool se burlaba del rival al grito de «¡Vais a descender!».

Pero aquel no fue el último golpe. Los locales siguieron aprovechando el desconcierto que se había apoderado del United y firmaron el segundo gol apenas tres minutos después.

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Wirtz amplía la ventaja y la joya del Liverpool hace historia

En el minuto 13, Florian Wirtz recibió el balón dentro del área en una jugada que arrancó con un gran movimiento de Isak, que se giró con maestría en el centro del campo del Manchester United antes de abrir el balón hacia Rio Ngumoha en la banda.

El joven extremo del Liverpool se internó en el área y puso un centro preciso; Wirtz apareció en el lugar adecuado y, con un exquisito toque, lo mandó a la red para establecer el 2-0 a favor de los locales.

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La afición de Anfield volvió a provocar a Pochettino al grito de «¡Mañana por la mañana te echan!», una escena que hizo aún más crueles los primeros minutos para el técnico argentino.

La firma estadística Opta reveló un dato histórico al confirmar que el Liverpool logró el 2-0 más rápido ante el Manchester United en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League, en apenas 12 minutos y 40 segundos.

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Los datos llamativos no se quedaron ahí, ya que Rio Ngumoha, con 18 años y 85 días, se convirtió en el jugador más joven en participar en un gol, ya sea marcando o asistiendo, en un partido entre el Liverpool y el Manchester United en la historia de la Premier League.

De este modo, los primeros minutos del clásico se convirtieron en un espectáculo excepcional en el que Pochettino se encontró ante una auténtica tormenta en su debut. La combinación de la expulsión temprana, el hundimiento defensivo y la eficacia ofensiva del Liverpool lo obligó a intentar rescatar a su equipo de una noche que amenaza con convertirse en uno de los estrenos más duros de su carrera como entrenador.