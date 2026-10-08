Tras las actuaciones alarmantes en la Nations League, el despido de Montella se anunciará, según se informa, el viernes. Según informan la Gazzetta dello Sport y varios medios turcos, los turcos ya han encontrado además un sucesor para el italiano: la superestrella Arda Turan.

Turan es internacional turco en 100 ocasiones y durante mucho tiempo fue una de las grandes figuras del país. En su día fue campeón de España con el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Tras poner fin a su carrera, en 2022 en el Galatasaray de Estambul, Turan emprendió una trayectoria como entrenador. De 2023 a 2025 dirigió al Eyüpspor, fue campeón de la Segunda División y, ya en la Süper Lig tras el ascenso, terminó en una meritoria sexta plaza. Posteriormente firmó con el Shakhtar Donetsk. Con el conjunto ucraniano conquistó el título la pasada temporada y llegó hasta las semifinales de la Conference League, donde cayó ante el posterior campeón, el Crystal Palace.

Turquía quiere ofrecer al parecer a Arda Turan una doble función

Turan es uno de los mayores talentos del país como entrenador. Sin embargo, está por ver que abandone de forma permanente su puesto en Donetsk. Supuestamente, por ello la federación turca (TFF) estaría incluso dispuesta a ofrecerle una doble función como entrenador de club y de la selección.

Turquía había perdido recientemente sus cuatro partidos de la Nations League, entre ellos dos duras derrotas ante Italia (1-4 y 1-3). El puesto de Montella ya había estado en el aire tras el Mundial, en el que su equipo había caído eliminado ya en la fase de grupos después de derrotas ante Australia y Paraguay.