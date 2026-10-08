Un clima de controversia sigue dominando el panorama futbolístico saudí, especialmente tras las informaciones que han rodeado al griego Georgios Donis, seleccionador del combinado nacional, durante las últimas horas.

Diversos informes de prensa habían asegurado que la Federación Saudí de Fútbol había decidido destituir a Donis de su cargo y contratar al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, para dirigir a Arabia Saudí en la Copa Asiática 2027.

Dichos informes provocaron la indignación de la afición saudí, que expresó su rechazo a la idea de destituir al técnico griego de su puesto y reclamó su continuidad por un periodo adicional, especialmente tras la conquista de la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27».

Por su parte, la Federación Saudí de Fútbol publicó un comunicado este jueves, mediante el cual anunció la continuidad de Donis en su cargo durante el próximo periodo, desmintiendo todas las informaciones que circulan sobre la posibilidad de su destitución.

Sin embargo, este comunicado no es una prueba concluyente de la continuidad del técnico griego, especialmente teniendo en cuenta lo ocurrido con el francés Hervé Renard, anterior seleccionador de Arabia Saudí, antes de su destitución el pasado mes de abril.

El pasado 1 de abril, apenas dos semanas antes de la destitución de Renard, la Federación Saudí de Fútbol negó la existencia de cualquier intención de prescindir del técnico francés antes de la fase final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Lo curioso es que esta fue la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmentía la destitución de Renard, después de haberlo repetido antes del amistoso contra Serbia en Belgrado, que terminó con derrota de Arabia Saudí por 2-1, el pasado mes de marzo.

Y pese a desmentir en dos ocasiones la destitución de Renard, el técnico francés acabó efectivamente abandonando el banquillo de la selección saudí, y Donis asumió la responsabilidad en su lugar.

El técnico griego teme marcharse de Arabia Saudí de la misma manera en la que llegó, es decir, que se produzca su destitución tras la emisión de un desmentido oficial por parte de la Federación Saudí de Fútbol.

Cabe recordar que Donis fracasó en guiar a la selección saudí para superar la fase de grupos del Mundial 2026, antes de conducirla a la conquista del título de la Golfo 27, el primer título en su historia en 23 años.