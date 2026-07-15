El deseo del jugador y la búsqueda de un sustituto... ¿Se ha acercado Oliisi al Real Madrid?

Varios medios aseguran que el extremo del Bayern, Michael Oulissi, podría fichar por el Real Madrid este verano.

El Real Madrid sigue interesado tras su gran actuación con el Bayern la pasada temporada y con Francia en el Mundial 2026.

El periodista Santi Ona ha revelado en su cuenta de «X» que el jugador quiere fichar por el Real Madrid, pues lo ve como el entorno ideal para seguir creciendo.

El club blanco lo ve como la pieza que falta y está dispuesto a pagar una cifra récord.

El club bávaro rechaza su salida y negocia una prórroga de contrato, pero ya busca un sustituto por si finalmente se marcha.

Ouna añade que Oulissi empezará a negociar con el Bayern tras su eliminación del Mundial 2026, el martes, tras perder 2-0 contra España en semifinales.

En la temporada pasada jugó 52 partidos con el Bayern, marcó 22 goles y dio 31 asistencias; en el Mundial disputó 7 encuentros y aportó 6 asistencias.