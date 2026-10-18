El descanso de Dembélé: un peligro real que amenaza al Barcelona ante el París

A comienzos de esta semana, Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, reabrió un debate recurrente sobre la "ventaja" de la que podría disfrutar el Paris Saint-Germain en comparación con el resto de los candidatos a pelear por el título de la Champions League.

El técnico italiano, después de caer con justicia ante el equipo del entrenador Luis Enrique por 2-4 en el Etihad Stadium, insinuó que el preparador español puede dar descanso a sus mejores jugadores antes de cada partido de la Champions League.

Detrás de esa frase había un objetivo claro, ya que el extécnico del Chelsea expuso públicamente que el nivel de la liga francesa es muy inferior al de la Premier League, algo que otorga al Paris Saint-Germain una gran ventaja. Y el conjunto parisino logró conquistar los dos últimos títulos de la Champions League sin renunciar a su dominio del fútbol francés.

El diario Sport señaló: "Con el inicio de la temporada actual, Ousmane Dembélé fue el ejemplo más destacado de la política de rotaciones que aplica el entrenador español, después de que el club le concediera días de descanso para evitar sobrecargarlo con demasiados minutos de juego".

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Pero ¿hasta qué punto ha tenido éxito Luis Enrique en la gestión de los minutos de Dembélé y en concederle el descanso necesario? Eso es lo que analiza "Sport" antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona.

El último futbolista francés coronado con el Balón de Oro volvió a batir las redes de nuevo en Mánchester y ante el Estrasburgo, además de dar una asistencia en ambos partidos, con lo que su registro esta temporada asciende a 4 goles y 6 asistencias en 9 encuentros.

Pero lo llamativo de sus números es que la mayor parte de ellos se ha producido en sus dos partidos de la Champions League, donde marcó tres goles y asistió en otros tres.

Dembélé desempeña un papel secundario en la liga francesa

En términos porcentuales, Dembélé ha disputado muchos más minutos en la Champions League, con 140 minutos repartidos en dos partidos, a razón de 70 minutos por encuentro, frente a su participación en la liga francesa, donde ha jugado 238 minutos en 5 partidos, con una media de 47,6 minutos por partido.

El jugador solo se ausentó de un partido de liga por lesión, el que terminó con empate 2-2 ante el Lille en la segunda jornada. El resto de los minutos en los que no participó fueron consecuencia de decisiones de Luis Enrique, que no incluyó su nombre ni en la convocatoria del equipo para el duelo contra el Le Mans, con el fin de darle descanso tras el parón internacional con la selección francesa, durante el cual disputó 172 minutos repartidos en 3 partidos, con una media de 57,3 minutos por encuentro.

Está claro que Luis Enrique ha adoptado una política estudiada para gestionar los minutos de Dembélé durante el inicio de la temporada, especialmente en la liga francesa.

El reparto de los minutos del astro francés en la competición doméstica lo revela con claridad: jugó 45 minutos ante el Rennes, 22 ante el Mónaco, 65 ante el Brest, 78 ante el Marsella y 27 ante el Estrasburgo.

Así, el total de la participación de Dembélé alcanzó los 238 minutos de los 630 posibles, es decir, solo un 37,8% del total de minutos de juego, según los datos del portal "Transfermarkt".

Por ese motivo, Maresca levantó la voz para criticar esta situación. Y no hace falta ir muy lejos para encontrar un ejemplo opuesto: la mayor estrella de su equipo, Erling Haaland, ha participado en casi todos los minutos de la Premier League, después de disputar 620 minutos de los 630 posibles, con un porcentaje del 98,4%.

En cuanto a Rúben Dias y Marc Guéhi, han participado en todos los minutos posibles, con 630 minutos cada uno, algo que también se aplica al portero Donnarumma.

En el Paris Saint-Germain, esto solo se aplica al guardameta Matvey Safonov, que ha disputado todos los minutos de la liga francesa hasta ahora.

Por su parte, Warren Zaïre-Emery, que ha participado en el 79,8% de los minutos, con 503 minutos de los 630 posibles, es el jugador de campo del equipo con más participación en la competición doméstica, seguido de Vitinha con 496 minutos, es decir, un 78,7%, y después João Neves, que ha disputado 451 minutos, con un 71,6%.

A partir de ahí, el volumen de descanso del que han disfrutado varias estrellas del equipo aumenta de forma notable, entre ellas Khvicha Kvaratskhelia, que ha participado en 377 minutos, un 59,8%; Désiré Doué, que ha disputado 355 minutos, un 56,3%; Fabián Ruiz, con 326 minutos, un 51,7%; y Nuno Mendes, que ha participado en apenas 217 minutos, un 34,4%.

Y ahora, tras la victoria sobre el Estrasburgo y seguir presionando al Mónaco en la carrera por la liga, el Paris Saint-Germain ha empezado a centrar su atención en el Barcelona.

Como ocurrió con el Manchester City, el conjunto catalán es consciente de que el descanso del que han dispuesto las principales estrellas del equipo parisino puede convertirse en un factor decisivo en el enfrentamiento.

El equipo del entrenador Hansi Flick llega al encuentro en un gran estado de forma, pero sufre, en cambio, un mayor desgaste en lo que respecta a la preparación física de sus jugadores.

Solo en LaLiga, los minutos de Lamine Yamal y Raphinha muestran un claro contraste con los minutos de Dembélé en el Paris Saint-Germain. Y eso sigue siendo cierto incluso teniendo en cuenta que el jugador brasileño se ausentó de dos partidos tras su regreso del parón internacional con la selección de su país.

Lamine Yamal ha disputado 741 minutos en 9 jornadas, lo que equivale al 91,5% del total de los 810 minutos posibles, mientras que Raphinha ha participado en 575 minutos en 8 partidos, con un porcentaje del 79,9% del total de los 720 minutos que podría haber jugado en esos encuentros.

Pero la comparación no se limita solo a las dos estrellas del Barcelona. En LaLiga, y con la excepción del portero Joan García, que ha disputado 675 minutos con un 83,3%, Pedri y Eric Espart han participado en 620 minutos cada uno, es decir, cerca del 76,5% del total de minutos posibles.

Asimismo, Eric García ha disputado 603 minutos, un 74,4%, y los minutos de Gerard Martín han sido 571, un 70,5%, mientras que Fermín López ha participado en 538 minutos, un 66,4%. En cuanto a Rodri, ha disputado 517 minutos, un 63,8%, mientras que Pau Cubarsí ha participado en 512 minutos, un 63,2%.

Y los números dibujan dos imágenes completamente distintas en la manera de gestionar el esfuerzo físico de los jugadores. Mientras el Paris Saint-Germain ha podido dar descanso a Dembélé en la competición doméstica, el Barcelona ha necesitado apoyarse en sus titulares durante muchos más minutos para mantener su ritmo en LaLiga. ¿Se convertirá esta diferencia en un factor decisivo en el Parque de los Príncipes?