El desahogo en las redes sociales de la esposa de Lautaro: «Hoy he comido sobras de un tupperware; la vida de los influencers no es lo que parece»

Desahogo en las redes sociales de Agustina Gandolfo, esposa del capitán del Inter, Lautaro Martínez. A través de Instagram, la argentina ha escrito un mensaje alejado de la vida idílica que todos imaginan: «Hoy mi día no ha sido digno de Instagram, ni ha estado lleno de compromisos. Llevo días sin dormir bien, sin energía, sin ganas de entrenar, tengo varias cosas pendientes que debería resolver hoy y aún no he hecho nada.





He almorzado lo que mis hijos dejaron anoche, directamente de un tupperware. Y está bien así. No os dejéis engañar por la vida perfecta y superficial que muchos famosos e influencers muestran en las redes sociales. Hay un montón de cosas que no se ven. Y la realidad también está bien».





Son muchísimos los mensajes de apoyo, compartidos por Lady Lautaro —cuya cuenta cuenta con 1,6 millones de seguidores— en las historias posteriores.