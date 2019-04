El desahogo de Pinilla tras vencer por primera vez a Colo Colo: "Me encantaron las pifias"

Después de 286 días sin jugar, el ex Universidad de Chile firmó la segunda anotación del triunfo de la escuadra pirata sobre el Cacique.

Después de 286 días, Mauricio Pinilla tuvo un dulce regreso a las canchas. El ex atacante de Universidad de debutó en la victoria de Coquimbo Unido sobre , por la séptima fecha del Campeonato Nacional y, además, firmó la segunda anotación de la escuadra pirata.

Este es la primer triunfo que consigue el delantero sobre el Cacique, ya que, con la camiseta de los estudiantiles, sumó tres empates y tres derrotas. Eso sí, con el tanto en el Francisco Sánchez Rumoroso, el ex sumó tres partidos consecutivos anotándole a los albos tras su conquistas en el Torneo Transición 2017 y el certamen 2018.

"Estoy feliz, uno nunca se imagina entrar, marcar un lindo gol, contra el clásico rival, al menos personal para mí desde pequeño. Es como un sueño", dijo Pinilla sobre su regreso a la actividad, en declaraciones a CDF.

"Feliz porque creo que esta gente había esperado mucho tiempo, yo venía de unos largos meses sin jugar por todo lo que sabemos, habían dudas de cómo iba a ser esta experiencia, después de semanas se da esta posibilidad de recuperarme y debo agradecer a todos los que estuvieron en ese proceso", continuó el ariete que ingresó en los 66′, en lugar de Jean Paul Pineda.

Además, recordó su larga travesía para volver a las canchas tras su fallido traspaso a de Santa Fe. "Ha sido muy duro, muy difícil, pasé momentos muy duros, meses horribles que no se los doy a nadie, quizás justamente o injustamente, pero ahora estoy acá, pisé una cancha y convertí un gol a Colo Colo", expresó.

Finalmente, habló de las marcadas pifias que le dedicaron los simpatizantes forasteros. "Me encantaron las pifias, me encanta enfrentar a Colo Colo, todos esas provocaciones siempre me han provocado motivación, nunca me apocaron, todas las puteadas siempre me dieron más energías, esta gente maravillosa de este puerto se merecía esto", cerró.