El derbi no fue el único golpe: un nuevo revés sacude al Real Madrid con la lesión de su estrella

El Real Madrid recibió un nuevo golpe tras la derrota en el derbi de la capital ante el Atlético de Madrid, después de que el periodista Guillermo Rai, del diario "The Athletic", anunciara que el centrocampista uruguayo Fede Valverde estará ausente de los terrenos de juego durante un periodo que oscila entre dos y tres semanas debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

Según la fuente, Valverde sufrió la lesión durante una entrada del surcoreano Kang In Lee sobre él en el derbi, un incidente que generó una gran polémica durante el encuentro y después de él, en medio de las protestas por parte del Real Madrid ante la no exhibición de una tarjeta roja al jugador del Atlético.

A pesar de la lesión, Valverde continuó en el campo hasta el final del partido, y José Mourinho no decidió sustituirlo.

Se espera que el jugador aproveche el periodo del parón internacional para continuar su recuperación en Valdebebas, aunque su ausencia de la lista de la selección de Uruguay no se ha confirmado oficialmente hasta el momento.

La lesión llega en un momento importante para Valverde, que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en los planes de Mourinho desde el inicio de la temporada, tras disputar 8 partidos, todos como titular, e imponerse como uno de los futbolistas más destacados del centro del campo del Real Madrid.

Según el informe, Mourinho se apoya principalmente en la dupla formada por Valverde y Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, lo que convierte la ausencia del jugador uruguayo durante el próximo periodo en un nuevo desafío para el Real Madrid, que perdió el derbi y quedó rezagado a seis puntos del Barcelona en el liderato de la Liga española.