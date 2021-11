El derbi, la asignatura pendiente de Pellegrini y Fekir

Un derbi siempre es un derbi y las ganas que hay de este partido siempre son grandes, independientemente de cómo lleguen uno u otro equipo a esta fecha tan señalada. El aficionado se lo inyecta en vena a cada uno de sus jugadores desde que ficha por su equipo; el que lo ha vivido sabe perfectamente lo bonito del momento de jugarlo y el que no ha tenido aún esa suerte lo ha visto en televisión y añora el instante de pisar el verde. En definitiva, es un partido importante. Da igual los nuevos tópicos que surgen desde cada trinchera alegando que es un encuentro más del calendario, porque no lo es, y querer quitarle la ‘pequeña’ importancia que tiene va en detrimento de un espectáculo que es del sevillano, que no existe en otro lugar y que para sí lo quisiera rincón del planeta fútbol.

Porque el derbi es un encuentro que puede incluso revertir malas rachas. Y si no que se lo digan al Real Betis la temporada pasada cuando un empate ante el eterno rival fue el punto de inflexión de la temporada y el comienzo de la escalada en la tabla. Un ascenso que lo llevó más allá, hasta el punto de ser el equipo que menos partidos oficiales perdía de las cinco grandes ligas finalizando agosto de 2021.

Pues ahora hay otra cuestión que dos integrantes del plantel verdiblanco quieren variar. Manuel Pellegrini y Nabil Fekir desean conseguir su primer triunfo contra el Sevilla vistiendo la camiseta verdiblanca. El francés todavía no lo ha logrado desde que llegara a Heliópolis en julio de 2019. En esa misma temporada perdió por 1-2 en el Benito Villamarín y cayó por 2-0 en el Sánchez Pizjuán. La siguiente campaña empató en el ya mencionado derbi que supuso el cambio verdiblanco (1-1, en el Villamarín), pero no pudo sacar un resultado positivo en Nervión donde fue derrotado por 1-0. Pero las ganas del mediapunta de batir al equipo rojiblanco tienen ya un pasado, y es que ni cuando militaba en las filas del Olympique Lyon fue capaz de hincarle el diente. En la fase de grupos de la Champions League de la 16/17 se vieron las caras y en ninguno de los dos envites logró el triunfo. En la jornada dos, en el campo sevillista, sufrió la pérdida de los puntos y en Francia no fue capaz de pasar del empate a cero en la jornada seis.

Manuel Pellegrini sí sabe lo que es saborear la victoria ante el Sevilla. Además, sus números como local (el próximo domingo también lo será) invitan al optimismo porque solo ha perdido un partido de los nueves enfrentamientos que ha tenido (3 victorias y 5 empates). Fue cuando dirigía al Villarreal en mayo de 2009, en el que era el partido 2.100 del conjunto de Nervión en la máxima categoría del fútbol español. Pero como entrenador verdiblanco no pudo ganar ninguno de los dos choques que tuvieron lugar en su primer año como técnico de la casa heliopolitana.

Por tanto, dos de los máximos exponentes del Real Betis tienen este domingo la reválida de quitarse una estadística que incluso haría olvidar la debacle europea en Alemania. Es una de las pequeñas cuentas pendientes que tienen ambos con el escudo de las trece barras.