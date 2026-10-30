El Milan se mide con el Inter, mañana sábado, en la décima jornada de la Serie A, en un duelo que reúne numerosos datos y estadísticas llamativas, entre ellos que el derbi de Milán se acerca a los 500 goles en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en la competición.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Inter ha logrado el mayor número de victorias ante el Milan en la historia de la Serie A, con un total de 70 triunfos, además de haber marcado en su portería 260 goles, la mayor cantidad de goles que ha anotado ante cualquier otro equipo en la historia de la competición.

Por su parte, la portería del Inter ha encajado 236 goles ante el Milan, una cifra que solo superan los goles encajados frente a la Roma (237) y la Juventus (270).

Con el total de goles de los enfrentamientos entre ambos equipos alcanzando los 496, el derbi de Milán podría convertirse en el tercer duelo de la historia de la Serie A en llegar a los 500 goles, por detrás de los partidos entre Inter y Roma (544 goles) e Inter y Fiorentina (502 goles).

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El Milan ha conseguido sumar 18 puntos en sus primeros 9 partidos en la Serie A esta temporada, el mismo registro que logró en la misma etapa de la pasada campaña, pero en 5 de las seis temporadas anteriores en la primera división, los rossoneri cosecharon al menos 21 puntos tras sus primeros 10 partidos, siendo la temporada 2024-2025 la única excepción, al conformarse el equipo con 17 puntos.

El Milan ha perdido 4 de sus últimos 8 partidos disputados como local en la Serie A, frente a 3 victorias y un empate, el mismo número de derrotas que sufrió en sus 29 partidos anteriores en su estadio, en los que logró 15 victorias y 10 empates.

Además, los rossoneri han encajado 6 goles en sus últimos dos partidos como local, un gol más que el total que encajó su portería en los cinco partidos anteriores.

El Inter ha marcado goles en cada uno de sus últimos 19 partidos en la Serie A, por lo que posee la racha goleadora consecutiva más larga entre los equipos que participan actualmente en la primera división. El último partido en el que el Inter no logró marcar fue ante el Milan, el 8 de marzo de 2026.

El Inter ha anotado al menos dos goles en 16 partidos como visitante en la liga desde el inicio de la pasada temporada, y en este aspecto solo le ha superado, entre las cinco grandes ligas europeas, el Bayern Múnich, que marcó al menos dos goles en 18 partidos, mientras que el Barcelona iguala al Inter con 16 partidos.

El Inter y el Milan son los dos únicos equipos de la Serie A esta temporada que cuentan cada uno con jugadores que han marcado al menos 4 goles, tratándose de los delanteros del Inter Marcus Thuram y Lautaro Martínez, y de los jugadores del Milan Adrien Rabiot y Alfadjo Cissé.

Hakan Çalhanoğlu disputó 135 partidos en la Serie A con la camiseta del Milan entre 2017 y 2021, en los que marcó 22 goles y dio 31 asistencias.

El centrocampista del Inter no ha participado en ningún gol en sus últimos 4 partidos ante el Milan en la Serie A, después de haber participado en 4 goles en sus primeros 5 enfrentamientos, con dos goles, ambos de penalti, y dos asistencias.

Alfadjo Cissé, jugador del Milan, llegó a su cuarto gol en la Serie A con 20 años y 6 días, tras marcar dos goles en el último partido, y si anota su quinto gol contra el Inter cuando cumpla 20 años y 9 días, se convertirá en el séptimo jugador más joven en la historia del club en alcanzar esta cifra de goles, además de ocupar el tercer puesto entre los jugadores más jóvenes en lograr este hito en la era de los 3 puntos por victoria, por detrás de Alexandre Pato y Stephan El Shaarawy.

Francesco Pio Esposito, de 21 años y 125 días, puede convertirse en el jugador italiano más joven en marcar para el Inter en un derbi de la Serie A durante la era de los 3 puntos por victoria.

Y a nivel de los jugadores del Inter de todas las nacionalidades, en esta era solo han marcado en el derbi de la liga a una edad más joven que él Obafemi Martins y Ronaldo.

El Milan ha conseguido 3 victorias en sus últimos 4 enfrentamientos ante el Inter en la Serie A, frente a un empate, el mismo número de victorias que logró en sus 16 enfrentamientos anteriores ante su rival, en los que hubo 4 empates y 9 derrotas.

Los rossoneri ganaron sus últimos dos partidos ante el Inter, pero no logran 3 victorias consecutivas sobre él desde la racha de cuatro triunfos que registró bajo la dirección de Carlo Ancelotti entre 2002 y 2004.