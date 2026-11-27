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El delantero del Stuttgart Ermedin Demirovic ha hablado sobre los crecientes rumores que lo vinculan con la Juventus y el AC Milan. El internacional bosnio se ha convertido en un posible objetivo de dos grandes clubes italianos tras un prolífico inicio de temporada en la Bundesliga y en Europa.

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De verdugo de Italia a objetivo de la Serie A

Demirovic se ha consolidado esta temporada como uno de los delanteros más productivos del fútbol europeo, lo que inevitablemente lo ha vinculado con algunos de los clubes más importantes del continente. El atacante del Stuttgart ya ha marcado nueve goles en 17 partidos entre todas las competiciones. Sus cuatro tantos en la Champions League han llamado especialmente la atención de los ojeadores del otro lado de la frontera, en Italia.

La presencia física y la eficacia de cara a portería del jugador de 28 años lo han convertido en uno de los principales candidatos para los clubes que buscan reforzar su ataque. Según las informaciones, tanto la Juventus como el AC Milan siguen de cerca su situación mientras estudian posibles refuerzos para sus respectivas delanteras. Demirovic no es un desconocido para los aficionados italianos: a principios de este año tuvo un papel clave con Bosnia en la repesca del Mundial, en la que su selección eliminó a la Italia dirigida por Gennaro Gattuso.

Halagado por el interés de dos grandes de la Serie A

El delantero ha hablado sobre los crecientes rumores que lo sitúan en la Serie A y ha admitido que le halaga el interés de dos de los clubes más importantes de Italia. Ante las informaciones de la prensa italiana que apuntan con fuerza a un posible traspaso a Turín o Milán, el atacante mantuvo la calma y reconoció el prestigio de sus presuntos pretendientes sin dejar que los rumores lo distraigan de la temporada actual.

Demirovic dejó claro que agradece que se le vincule con la Juventus y el AC Milan, aunque insistió en que, por ahora, sigue centrado en Alemania. «¿Qué pienso de que los periódicos italianos hayan escrito sobre el interés de la Juventus y el AC Milan por mí?», declaró, según Tuttosport. «Son dos clubes enormes. Es un honor para mí leer en la prensa que se me vincula con ellos, pero ahora estoy centrado en el Stuttgart».

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La Juventus busca más opciones en ataque

Aunque Demirovic es un nombre a tener en cuenta, no es actualmente la principal prioridad de la Juventus de cara al mercado de fichajes de enero. El club atraviesa una situación complicada en ataque y su director deportivo, Cristiano Giuntoli, trabaja con una lista de objetivos que incluye opciones tanto nacionales como internacionales.

Alexander Sorloth sigue siendo un objetivo a largo plazo para la directiva de la Juventus, pero una lesión reciente ha complicado cualquier plan inmediato para incorporar al noruego. Sorloth sufre un problema muscular en la pierna derecha que podría mantenerlo de baja más de un mes. Esta circunstancia podría obligar al club turinés a acelerar su interés por otros perfiles, entre ellos Demirovic o Gianluca Scamacca, del Atalanta, aunque recientemente se afirmó que este último «no está en venta».

El Stuttgart busca reaccionar ante el Eintracht Frankfurt

Al margen de los rumores que lo rodean, Demirovic y el Stuttgart necesitan volver a ganar tras una racha frustrante: primero empataron con el Schalke en la Bundesliga y después perdieron ante el Inter en la Champions League. Este fin de semana, el Stuttgart tendrá la oportunidad de reactivar su campaña liguera y ascender en la clasificación cuando reciba al Eintracht Frankfurt. Una victoria le bastaría para superar a su rival, que ocupa un puesto por encima y le aventaja en dos puntos.