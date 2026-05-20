El delantero del Amsterdam puede soñar con la Liga de Campeones: «Quiero llegar a la selección»

Jay Enem (23) jugará este verano la fase previa de la Liga de Campeones con el Estrella Roja de Belgrado. El delantero holandés dejó el Ajax en 2022 y, tras pasar por Italia y Chipre, llegó a Serbia. En una entrevista con Voetbalzone repasa su singular trayectoria.

Por Wessel Antes

El FK Crvena zvezda, conocido en los Países Bajos como Estrella Roja, dominó de nuevo en Serbia esta temporada y logró el doblete.

Llegó en enero y ya suma seis goles y dos asistencias en dieciséis partidos. «Mi fichaje ha sido fantástico».

Ámsterdam

Su historia futbolística empieza en los campos de Ámsterdam-Sureste. «Los primeros diez años de mi vida viví en Ganzenhoef, después nos mudamos a Diemen. La pasión por el balón me la transmitió mi padre».

«En Ganzenhoef siempre jugaba al fútbol con mis amigos en la plaza de la iglesia. En aquella época quería ser Cristiano Ronaldo. Luego pasé al campo grande con el CTO’70 y, más tarde, di el salto al AFC. A partir de ahí, todo fue muy rápido», recuerda Enem.

Enem destacó físicamente desde joven, lo que atrajo a clubes como AZ, FC Utrecht, FC Volendam y Sparta Rotterdam. «Elegí el AZ, donde jugué un año con Kian Fitz-Jim; después el Ajax me fichó».

«Fue una elección fácil. El Ajax es el Ajax, sobre todo si eres de Ámsterdam de nacimiento. Fue un sueño hecho realidad. De Toekomst estaba a cinco minutos de mi casa, así que además era práctico. Me encantaba esa presión de jugar en el Ajax. En los torneos, todo el mundo esperaba de antemano que ganáramos. Eso me motivaba mucho», afirma Enem.

Pasó seis años en la cantera del Ajax. «Formé parte de la promoción de 2003 con Kian, Devyne Rensch, Youri Baas, Youri Regeer, Gibson Yah y Naci Ünüvar. ¿El mejor? Naci; podía ganar partidos él solo».

Aún así, no logró debutar con el primer equipo. «Me perdí dos años clave por problemas de rodilla. En 2022 hice una buena pretemporada con el primer equipo, pero querían que siguiera en el Jong Ajax como único jugador sin contrato. No me transmitió confianza.

“Tenía 19 años y también quería ganar dinero, algo importante para valerte por ti mismo. Con el intenso calendario del Jong Ajax no era fácil compatibilizarlo con otro trabajo. Espero demostrar lo contrario algún día en el Johan Cruijff ArenA”, concluye Enem.

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Venecia

En verano de 2022, Enem firmó un contrato de varios años con el Venezia. «Era el club que más confianza había depositado en mí. Acababan de descender a la Serie B y querían volver a un fútbol ofensivo con jóvenes promesas. Me pareció un paso acertado».

Se mudó solo a Italia. «Todo era nuevo y muy distinto a mi etapa en el Ajax. Al principio fue complicado, pero me adapto rápido».

«En mi segundo entrenamiento me lesioné y estuve tres meses de baja; eso no ayudó. Al final debuté con el Venezia, pero luego me enviaron a terminar la temporada en el Vis Pesaro de la Serie C sin consultarme», recuerda Enem. «Ahí comenzó mi retroceso».

Solo jugó siete partidos sin marcar. Al regresar a Venezia, lo marginaron de nuevo: «Me excluyeron de la convocatoria y pasé meses sin entrenar con el grupo».

Sin oportunidades, valoró regresar a los Países Bajos hasta que, en septiembre, el Venezia lo cedió al Ethnikos Achna de Chipre.

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Chipre

La solución de emergencia no funcionó: «Llegué sin ritmo, pues llevaba meses entrenando solo. Tras dos breves apariciones como suplente, me volví a lesionar y me perdí el resto de la temporada».

Aun así, Enem decidió quedarse en Chipre y fichar por el Omonia a préstamo para la temporada 2024/25. «Jugué un amistoso contra ellos y les gusté. No tenía muchas opciones y lo vi como la última oportunidad: era ahora o nunca».

«Fue un año difícil, pero instructivo. Quedamos últimos y solo marqué cuatro goles. Aun así, pude demostrar mi valía y desarrollarme, porque por fin jugué una temporada completa. Eso me dio mucha confianza y le doy gracias a Dios por ello, porque hubo momentos en los que dudé de mi carrera».

«Siempre supe que tenía potencial, pero llega un momento en el que hay que demostrarlo. Los clubes no te ofrecen un contrato si las cosas han salido mal varias veces», afirma Enem.

El delantero, de 1,95 metros, ha aprendido a creer en sí mismo aunque los demás duden o las cosas no salgan como espera: «El fútbol no siempre es justo y tuve que vivirlo en carne propia».

Belgrado

Aunque amaba Chipre, el verano pasado Enem eligió cambiar de rumbo. «El director del OFK Belgrado contactó a mi agente y no paró hasta que acepté incorporarme al equipo».

Esa confianza llevó a Enem a fichar por el OFK a finales de julio. «El movimiento fue acertado: encajo bien en el fútbol serbio. Me gusta el juego en profundidad, atacar espacios y pelear balones. Esta liga es intensa y más rápida que la de Chipre, así que los jóvenes pueden destacar».

En 17 partidos con el OFK ha marcado 10 goles y dado una asistencia. «Eso despertó mucho interés. El Estrella Roja se fijó en mí tras marcarles; también me siguieron clubes rusos, el Getafe y el Ferencváros».

Cuando el Estrella Roja lo contactó el pasado invierno, no lo dudó. «Además, podía seguir viviendo en Belgrado: misma ciudad, misma liga, pero en el club más grande de los Balcanes. Todo encajaba».

Crvena zvezda

Ahora está cedido por el Estrella Roja, que tiene una opción de compra, y se espera que firme pronto un contrato de varios años. «Quiero seguir ayudando al equipo y jugar la Champions League la próxima temporada».

En el Estrella Roja disfruta de la afición fanática, sobre todo en el derbi ante el Partizan, que ganaron hace poco. También destaca su debut en la Europa League, donde dio la asistencia de la victoria 0-1 en casa del Lille.

Enem tiene varios compañeros de equipo famosos. «Marko Arnautovic es quien más me ha impresionado. Ha tenido una carrera extraordinaria y es un delantero similar al mío, del que puedo aprender mucho».

«Lo curioso es que puedo hablar con él en neerlandés gracias a su etapa en el FC Twente. Le encantó estar allí. Nuestro portero Matheus jugó en el Ajax, pero habla sobre todo portugués. Aun así, hemos hablado de su etapa en Ámsterdam».

«Otro jugador del Estrella Roja al que los aficionados deben seguir es Vasilije Kostov: apenas tiene dieciocho años, ya juega mucho y marca muchos goles. Puede llegar muy lejos», pronostica Enem.

Para la próxima temporada, Enem tiene un objetivo claro: «Jugar la Champions League y marcar más goles que este año. Ser campeón es habitual en el Estrella Roja, pero ahora debemos confirmarlo en las eliminatorias».

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Futuro

En un año ha ganado mucha confianza. Por ahora se centra en el Estrella Roja, pero sabe que puede dar más pasos en el futuro. «Cuando jugaba en Chipre, tampoco habría imaginado que ahora podría soñar con la Champions League. Así que, ¿por qué no?».

«Si mantengo mi nivel, en dos años pueden surgir nuevas oportunidades. Tengo muchos sueños y este no es mi techo».

«Mi sueño es jugar en la Premier League, pero antes quiero seguir marcando goles con el Estrella Roja», concluye Enem.

Enem pasó de ser un jugador sin contrato en el Ajax a un delantero destacado en el Estrella Roja. ¿Ya sueña con jugar a nivel internacional? «Quiero ser internacional con Holanda o Nigeria, así que no descarto nada. Aún no he tenido noticias de ninguna de las dos federaciones».

“Para vestir la camiseta de Holanda debo seguir creciendo, y Nigeria tiene delanteros de primer nivel, con Victor Osimhen a la cabeza. Jugar partidos internacionales es un sueño, pero ahora estoy centrado en el presente. Paso a paso, ya veré adónde me lleva el camino”, concluye Enem.