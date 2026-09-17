El delantero del Ajax Abdellah Ouazane recibe una magnífica noticia desde Marruecos

Abdellah Ouazane ha sido convocado por primera vez con Marruecos. El extremo de 17 años del Ajax podría debutar más adelante este mes con la selección nacional ante Gabón en el camino hacia la Copa de África.

Ouazane jugó en el pasado para varias selecciones juveniles de Países Bajos. Sin embargo, el mes pasado el atacante del Ajax anunció que opta por una carrera internacional con Marruecos, país para el que también ha disputado ya varios partidos en categorías inferiores.

El todavía joven Ouazane completó una sólida pretemporada y el entrenador Míchel lo utiliza con regularidad en la posición de extremo izquierdo. Hasta ahora suma un gol y tres asistencias.

No obstante, Míchel prefiere llevar a Ouazane con calma. El extremo fue utilizado como suplente en los últimos partidos del Ajax. Actualmente, Ouazane prepara el duelo en casa del sábado ante el Excelsior.

El seleccionador Mohamed Ouahbi también ha enviado invitaciones a Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (Bayern Múnich) y Anass Salah-Eddine (Panathinaikos) para la convocatoria definitiva de Marruecos.

Sofyan Amrabat, en cambio, no figura en la convocatoria de Marruecos. El centrocampista del Ajax anunció recientemente que ya no quiere jugar a las órdenes de Ouahbi.

En la próxima fecha FIFA, Marruecos disputará tres partidos. Gabón y Lesoto serán sus rivales en la fase de clasificación para la Copa de África, mientras que también jugará un amistoso ante Ghana.