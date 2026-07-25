El defensa internacional egipcio Ahmed Hegazy anunció el sábado su retirada oficial del fútbol a los 35 años, tras una destacada trayectoria que se extendió por más de una década y media en los terrenos de juego nacionales e internacionales, mientras las miradas se dirigen hacia su posible incorporación al cuerpo directivo del club saudí Neom.

Hegazy escribió a través de su cuenta oficial en "Facebook": "Hoy anuncio mi retirada del fútbol como jugador, pero no la retirada de mi pasión y mi amor por él. Gracias al fútbol por cada momento, cada desafío, cada lección y cada recuerdo que ha creado conmigo. Mi camino dentro del campo ha terminado, pero mi camino con el fútbol continúa con la misma pasión, ambición y determinación".

El club Neom había anunciado oficialmente el pasado mes de mayo el final de su relación contractual con Hegazy, tras una trayectoria de dos temporadas con la camiseta del equipo celeste, durante las cuales se incorporó a las filas del club en el verano de 2024 procedente del Al-Ittihad, para convertirse en uno de los elementos más destacados del equipo durante su camino hacia el ascenso a la Roshn Saudi League profesional.

Diversos informes periodísticos apuntaron a la existencia de una fuerte tendencia por parte de la dirección del club a recurrir a la experiencia del veterano defensa dentro del sistema directivo y técnico del equipo, en un paso que busca aprovechar su amplia trayectoria y su influencia como líder dentro del vestuario.

Una trayectoria destacada

Hegazy vivió una destacada trayectoria futbolística que incluyó jugar para los clubes Al-Ahly e Ismaily en Egipto, Fiorentina y Perugia en Italia, West Bromwich en Inglaterra, además del Al-Ittihad de Yeda y Neom en Arabia Saudí, donde dejó una huella evidente con su experiencia defensiva y su liderazgo sobre el terreno de juego, que lo habilitaron para ser uno de los defensas egipcios más destacados de su generación.