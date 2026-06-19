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Rot-Weiß Essen v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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El defensa neerlandés de 30 años sorprende con su fichaje por el Borussia Dortmund

Fichajes
Borussia Dortmund
1860 Múnich
J. Verlaat

El Borussia Dortmund fichó al defensa holandés de 30 años Jesper Verlaat, quien jugará en el equipo sub-23.

Llega procedente del TSV 1860 Múnich y firma hasta mediados de 2029.

El defensa, nacido en Zaanstad, jugará en el filial que compite en la Regionalliga West, cuarta división alemana.

A pesar de sus 30 años, puede competir sin problemas, pues la norma alemana permite hasta tres jugadores mayores de 23 años simultáneamente en el campo.

«Con Jesper fichamos a un defensa central con experiencia», afirmó Ingo Preuß, director deportivo del filial. «Será un pilar para nuestros jóvenes, dentro y fuera del campo».

Nunca jugó en Países Bajos: se formó en Austria, Alemania y Portugal, y luego pasó por el SV Sandhausen, el SV Waldhof Mannheim 07 y el TSV 1860 Múnich.

Con este último club disputó 114 partidos oficiales en cuatro años. La temporada pasada, en la tercera división alemana, no volvió a jugar a partir de septiembre debido a una lesión.

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