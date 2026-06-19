El Borussia Dortmund fichó al defensa holandés de 30 años Jesper Verlaat, quien jugará en el equipo sub-23.

Llega procedente del TSV 1860 Múnich y firma hasta mediados de 2029.

El defensa, nacido en Zaanstad, jugará en el filial que compite en la Regionalliga West, cuarta división alemana.

A pesar de sus 30 años, puede competir sin problemas, pues la norma alemana permite hasta tres jugadores mayores de 23 años simultáneamente en el campo.

«Con Jesper fichamos a un defensa central con experiencia», afirmó Ingo Preuß, director deportivo del filial. «Será un pilar para nuestros jóvenes, dentro y fuera del campo».

Nunca jugó en Países Bajos: se formó en Austria, Alemania y Portugal, y luego pasó por el SV Sandhausen, el SV Waldhof Mannheim 07 y el TSV 1860 Múnich.

Con este último club disputó 114 partidos oficiales en cuatro años. La temporada pasada, en la tercera división alemana, no volvió a jugar a partir de septiembre debido a una lesión.