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El lateral del Liverpool Jeremie Frimpong ha sido propuesto al Al-Hilal, uno de los grandes clubes de la liga saudí, mientras se plantea una sorprendente salida de Merseyside tras solo 18 meses. Fichado del Bayer Leverkusen por 40 millones de euros en el verano de 2025, el internacional neerlandés de 25 años se muestra abierto a iniciar una nueva etapa en Oriente Medio.

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Ofrecen un defensa neerlandés a los gigantes saudíes

Según winwin, unos intermediarios han propuesto a Frimpong como objetivo para el Al-Hilal. El defensa está dispuesto a dejar Inglaterra menos de dos años después de firmar su contrato de larga duración. Fichado para suceder a Trent Alexander-Arnold tras la marcha del canterano al Real Madrid, el neerlandés no ha logrado reproducir su mejor nivel en Anfield. Por ello, su fichaje por un club de la liga saudí se presenta como una posibilidad real.

Las lesiones recurrentes lastran su etapa en Merseyside

Frimpong llegó a Inglaterra con una sólida trayectoria tras marcar 23 goles en 133 partidos de la Bundesliga con el Leverkusen, al que ayudó a conquistar el título de liga sin perder un partido y la Copa de Alemania en la temporada 2023-24, además de la Supercopa de Alemania de 2024. Sin embargo, su primera temporada en Merseyside se saldó con solo 35 partidos en todas las competiciones, incluidos 21 en la Premier League, en la que no marcó ningún gol.

Sus únicos dos goles de esa primera campaña llegaron en su debut oficial ante el Crystal Palace en la Community Shield y, más tarde, en la FA Cup. Los problemas físicos han interrumpido su continuidad en repetidas ocasiones. El más reciente fue una nueva lesión muscular que sufrió poco después de entrar como suplente en el descanso de la victoria por 2-1 sobre el Brentford el 17 de octubre.

Sus problemas en el club también le dejan fuera de la selección

Esos problemas de rendimiento y físicos también le han costado al defensa su puesto en la selección de Países Bajos, con la que ha disputado 15 partidos y ha marcado un gol. Ronald Koeman, anterior seleccionador nacional, le dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026 por dudas sobre su rendimiento.

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Su ausencia de la selección neerlandesa ha continuado con el actual seleccionador, Xavi, que no incluyó al lateral derecho, lesionado, en su convocatoria para los partidos internacionales de noviembre. Mientras Frimpong sigue recuperándose en Liverpool, sus compatriotas viajarán para enfrentarse a Grecia el 14 de noviembre antes de visitar el Olympiastadion de Berlín para medirse a Alemania, su rival, tres días después.

El Liverpool afronta ahora una prueba en Londres

Frimpong sigue de baja por la lesión muscular que sufrió el mes pasado ante el Brentford y volverá a perderse un partido cuando el Liverpool de Andoni Iraola visite al Crystal Palace este domingo, en la décima jornada de la Premier League. Tras ese desplazamiento al sur de Londres, la competición liguera se detendrá por el último parón internacional del año. Esas dos semanas darán tiempo al neerlandés para avanzar en su recuperación mientras sopesa un posible traspaso a Arabia Saudí en enero.