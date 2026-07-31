Givairo Read es pretendido por el Nottingham Forest y la AS Roma. El lateral derecho del Feyenoord mantiene la calma ante todo el interés y deja que todo siga su curso, como subraya el defensa en declaraciones a Voetbal International.
«Por supuesto que me parece bastante emocionante», reconoce Read, con el Feyenoord preparando la nueva temporada. «Pero no puedo ver el futuro. Yo mismo no sé qué va a pasar. Es más, creo que ni siquiera sé todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y eso es también intencionado».
El carrilero continúa: «Mis agentes me mantienen al margen de muchas cosas, para que pueda centrarme en el fútbol y dedicarme por completo a ponerme a tope físicamente y coger la forma para la nueva temporada».
Read, en cualquier caso, está preparado para dar un paso, si tiene buenas sensaciones con un club. «No se puede explicar, es una sensación. Lo siento. No es que piense: tengo que irme ya, porque aquí ya he aprendido todo. Desde luego que no. Todavía tengo muchísimo que aprender y solo tengo 20 años. Pero lo que sí digo es que, si se presenta la oportunidad de un traspaso, sí quiero pensarlo. Nunca sabes cuántas oportunidades vas a tener en la vida».
Si un traspaso este verano no llega a concretarse, para Read no sería un drama total. «Supongamos que no se concreta una salida, entonces me quedo y simplemente quiero pelear por el campeonato. Después, el siguiente paso es la selección neerlandesa. Eso espero».
En cualquier caso, Read se siente en su sitio en el Feyenoord. El lateral derecho está especialmente feliz con la presencia de Sipke Hulshoff, el asistente del entrenador principal Giovanni van Bronckhorst.
«Con Sipke la relación sigue siendo exactamente la misma que antes. Me ayudó mucho como jugador joven en el FC Volendam y en el Feyenoord. Por eso es bonito que ahora haya vuelto», concluye Read.