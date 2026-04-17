El defensa del Ajax, Baas, está encantado con Daley Blind por este motivo

Youri Baas, defensa central del Ajax, analiza sus partidos para seguir mejorando. Tras cada encuentro revisa las imágenes de su actuación, como explicó en una entrevista publicada el viernes en la web del club.

«Después del partido tienes una sensación y quieres confirmarla con las imágenes; se aprende mucho, así que siempre lo hago», explica el defensa de 23 años.

Baas tiene buen pase y busca constantemente a un centrocampista o delantero con un balón medido, aunque para ello depende de los movimientos de sus compañeros. «Sean (Steur, nota del editor) siempre quiere recibir, así que suele estar cerca del balón».

«Le digo a menudo que se mantenga alejado para crear mejor posición. Cuando conduces el balón, esperas a que el rival reaccione, como salir a presionarme. Eso genera espacio en otra zona. La clave es saber cuánto tiempo esperar; eso es lo bonito del juego», explica.

A Baas le fascinan los pases largos desde la defensa hacia el centro del campo. «No solo los míos; alguien como Daley (Blind) es un maestro en este tipo de pases. Con un solo pase atraviesas casi toda la defensa».

«No se pueden hacer muy a menudo, porque el eje suele estar cerrado. Pero si hay espacio, hay que jugar. O lo tienes o no lo tienes», concluye el entusiasta jugador del Ajax.

Sobre marcar a delanteros, pone como ejemplo a Sébastien Haller: «Hay que contactar pronto y dificultarle el remate de cabeza o la arrancada; si le dejas espacio para correr y además es más alto, la cosa se complica».