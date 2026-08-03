El Al Ahly egipcio respondió a la oferta presentada por el club saudí Al Shabab para fichar al defensa internacional Yasser Ibrahim durante el actual periodo de transferencias veraniego.

Según una fuente del interior del Al Ahly en declaraciones al diario Okaz de Arabia Saudí, la directiva del Al Shabab contactó oficialmente al club para estudiar la posibilidad de incorporar a Yasser Ibrahim, después de haber situado al defensa de la selección de Egipto entre sus prioridades para reforzar la línea defensiva en el mercado veraniego.

La fuente aclaró que el club saudí presentó una oferta tentadora al jugador, que incluye un salario anual de un millón y 600 mil dólares, en un intento de convencerlo de vivir una nueva experiencia en la Liga Roshn.

Añadió que la directiva del Al Ahly rechazó discutir la oferta desde un principio, debido a la necesidad del equipo de los servicios de Yasser Ibrahim, que es considerado uno de los pilares fundamentales de la defensa del equipo.

La fuente señaló que los responsables del Al Ahly se movieron con rapidez para asegurar la permanencia del jugador, ofreciéndole un nuevo contrato en virtud del cual cobrará 25 millones de libras anuales, dentro del plan del club para conservar el bloque titular y renovar los contratos de los elementos influyentes.

Yasser Ibrahim es uno de los defensas más destacados del Al Ahly en los últimos años, tras haber desempeñado un papel relevante en la conquista de numerosos títulos por parte del equipo.

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