El defensa de España lo reconoce: Francia tiene el mejor ataque... y nuestro objetivo es frenar a Mbappé

El lateral español Pedro Porro pasó de ser suplente al inicio del Mundial a convertirse en pieza clave de la alineación de Luis de la Fuente, tras imponerse en el lateral derecho y destacar como compañero de Lamine Yamal.

Antes de las semifinales contra Francia, el defensa del Tottenham declaró a Mundo Deportivo que la clave para ganar está en el propio juego de los Matadores.

Pedro Porro declaró: «Me siento muy seguro, porque todo el mundo sabe que no ha sido fácil conseguir esta oportunidad. He tenido que trabajar mucho y tener mucha paciencia para llegar hasta aquí, pero al final todo se consigue con esfuerzo y confianza».

Y añadió: «¿El compañero ideal para Yamal? Eso viene con la confianza. Cuantos más partidos jugamos juntos, mayor es el entendimiento. Es normal que el comienzo sea más difícil, porque yo juego en Inglaterra y no estoy con él a diario en el club, pero lo importante es entender lo que necesita en cada partido».

Sobre sus labores defensivas, aclaró: «Algunos creen que me cuesta defender, pero empecé como extremo. Con el tiempo fui bajando hasta jugar como lateral adelantado y ahora me estoy adaptando a una defensa de cuatro».

Y subrayó: «Mi nivel defensivo ha mejorado mucho; después de cada partido veo mis jugadas y noto que voy mejorando constantemente, y eso es lo que me satisface».

Y añadió: «¿El partido contra los Bleus? Francia está haciendo un gran torneo, al igual que Argentina e Inglaterra, y nosotros también. Será un partido bonito para todos los aficionados al fútbol, y espero que termine a nuestro favor».

Debemos concentrarnos en nuestro juego; respetamos a Francia y creemos que ellos también nos respetan. Solo queremos hacer un buen partido.

Y añadió: «Quizá Francia tenga la mejor línea de ataque del torneo, pero debemos mantenernos concentrados todo el partido; los detalles marcarán la diferencia ante jugadores de este nivel».

Y añadió: «¿Qué significa para ti enfrentarte a Mbappé? Para mí, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Es un jugador que marca la diferencia y está haciendo un torneo magnífico; espero que consigamos frenarlo».

Y concluyó: «Primero pensamos en nosotros; somos una de las mejores selecciones y llevamos 36 partidos sin perder. Debemos dar lo mejor de nosotros e impedir que ellos también lo den. Depende de nosotros».