El defensa de 15 años Matthew Sweeb firma un contrato de tres años con un club de la Eredivisie

Un día feliz para Matthew Sweeb. El defensa, de apenas quince años, firmó este miércoles su primer contrato profesional con el FC Utrecht.

Sweeb juega actualmente en el FC Utrecht Sub-16, donde ha causado la suficiente impresión en la directiva del club como para ganarse un contrato.

Con la firma de su contrato, el adolescente queda ahora vinculado al Stadion Galgenwaard hasta mediados de 2029. El director técnico Jeffrey Kooistra está encantado con la incorporación de Sweeb, que anteriormente llegó procedente del AS’80.

«Matthew es un defensa polivalente que en el futuro todavía puede desarrollarse como centrocampista. Es un jugador inteligente con unas condiciones físicas excelentes».

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«Vemos mucho potencial en Matthew y esperamos seguir guiándolo en su desarrollo durante los próximos años», afirmó Kooistra.

El primer equipo del FC Utrecht, del que previsiblemente Sweeb no formará parte por ahora, se prepara para la reanudación de la Eredivisie. El domingo al mediodía (12:15), el Willem II visitará el Stadion Galgenwaard.

El equipo del entrenador Anthony Correia ha arrancado la temporada de forma dramática. En siete partidos, el Utrecht solo ganó una vez, ante el Excelsior (1-2), y ocupa la decimoquinta posición en la Eredivisie.



