El dedo de Martínez empuja a la Juventus hacia un fichaje alternativo de la Premier League

La Juventus resolvió de forma sorpresiva el asunto de la portería, después de desviar su brújula del argentino Emiliano Martínez hacia el italiano Guglielmo Vicario, guardameta del Tottenham, en una operación de cesión con opción de compra.

La cadena "talkSPORT" reveló que la Juventus alcanzó un acuerdo con el Tottenham para llevarse cedido al internacional italiano por 8,5 millones de libras esterlinas como valor de compra definitivo, con lo que Vicario regresa al Calcio tras dos años en el norte de Londres.

El rápido movimiento de la Juventus llegó tras el fracaso de las negociaciones para fichar a Martínez desde el Aston Villa. Pese a que el campeón del mundo de 2022 manifestó su deseo de marcharse e incorporarse al histórico campeón de Europa, la discrepancia económica acabó con la operación, ya que el Villa se aferró a recibir 8,5 millones de libras como cantidad fija, mientras que la Juventus se conformó con ofrecer 6 millones más 2,5 millones en variables.

Las dudas de la directiva de Turín aumentaron por el estado físico del guardameta argentino, que sufre una fractura en el dedo que se produjo durante el calentamiento previo a la final de la Europa League ante el Friburgo en mayo, una lesión con la que el propio Martínez reconoció haber jugado con dolor durante todo el Mundial, y cuya operación evitó pese a los consejos de los médicos que la consideraban necesaria.

En cambio, Vicario (29 años) había quedado fuera de los planes del Tottenham después de perder su puesto de titular en favor del checo Antonín Kinský, que disputó los últimos siete partidos de la Premier League tras someterse el italiano a una operación de hernia el pasado marzo, y que mantuvo su lugar incluso en la lucha del equipo por evitar el descenso por decisión del entrenador.

Vicario estuvo cerca de fichar por el Inter de Milán tras haber acordado los términos personales, pero el campeón de Italia prefirió contratar a Ivan Provedel, de la Lazio, lo que abrió la puerta a la Juventus para cerrar la operación.

Martínez afronta ahora un futuro incierto en Villa Park, en un momento en que el equipo de Unai Emery está cerca de incorporar al japonés Zion Suzuki, guardameta del Parma.