El declive de Modric, la injusticia de Alisson y la caída de Neymar: Los ausentes en The Best 2019

Te presentamos los 10 nombres más destacados fuera de la lista de FIFA.

Todo anuncio de nominados a un premio va acompañado de polémica y The Best de FIFA no ha sido la excepción. En la lista de 10 candidatos al mejor jugador del mundo en la temporada 2018-19 aparecen uno o dos nombres en apariencia cuestionables -¿Harry Kane?- y llama la atención la ausencia de otros.

Además de aquellos jugadores cuyo desempeño quizá les habrían hecho merecer un lugar en la lista de 10 nominados, también destacan otras ausencias por baja de juego. Grandes nombres que en su momento fueron parte de la élite y en la última temporada quedaron a deber.

En Goal te presentamos la lista de los 10 nombres más llamativos fuera de los nominados a TheBest.

Alisson Becker | |

Sin lugar a dudas, la mayor injusticia. El brasileño justificó con creces la enorme cifra que el Liverpool pagó por su fichaje, siendo parte fundamental de la gran temporada de su equipo, culminada con la victoria en la , además de quedarse a solo un punto del en la Premier League. La guinda del pastel fue la , donde ayudó a la Verdeamarelha a ganar el título.

Luka Modric | |

Un año después de que el sorpresivo arribo de Croacia a la final de la Copa del Mundo le convirtiera en el candidato de todos los que estaban hartos del duopolio Messi-Ronaldo, Modric tuvo una caída estrepitosa en este ciclo. Arrastrado por la crisis del Real Madrid, el centrocampista firmó una de las peores temporadas de su carrera y nunca estuvo en posición de defender el trofeo del año pasado.

Bernardo Silva | | Manchester City

El dominio de los Citizens en fue tan claro -ganaro la Premier League, y League Cup- que ni siquiera el tropiezo en la Champions League impidió que Pep Guardiola fuera nominado a entrenador del año. Y sin embargo ni uno solo de sus jugadores está considerado en The Best. Bernardo Silva fue una de las piezas clace en el centro del campo para el City, lo mismo que para Portugal, con la que conquistó la Nations League.

Neymar | Brasil |

La ironía: Neymar se fue del tratando de salir de la sombra de Leo Messi y ha terminado bajo la sombra de Kylian Mbappé en el PSG. Y lo que es peor, con un cartel muy a la baja. Si bajo la sombra de Messi en el Barcelona aún le alcanzó para estar entre los tres mejores jugadores del mundo, en el PSG el brasileño se ha quedado nuevamente fuera de los mejores 10..

Gerard Piqué (o cualquier otro del Barcelona)

No es que Piqué -o Ter Stegen, o algún otro jugador culé- mereciera formar parte de la lista de The Best. Pero resulta llamativo que mientras el Liverpool tiene tres nominados y el dos, el Barcelona no tuviera ningún candidato de peso aun después de arrasar en y alcanzar las semifinales de la Champions League. Estas "ausencias" bien podrían fortalecer la candidatura de Lionel Messi..

Raheem Sterling | Inglaterra | Manchester City

Otro sólido candidato de los Citizens, el extremo inglés contribuyó con 25 goles y 15 asistencias al triplete de los de Guardiola, además de dos goles para Inglaterra en camino al tercer lugar de la Nations League.

Antoine Griezmann | |

Griezmann esperaba que decidir quedarse en los Colchoneros tuviera su premio disputando la final de la Champions en casa. Tras ganar la Copa del Mundo con Francia el ciclo 2018-19 empezó en gran forma con el triunfo en la Suipercopa de Europa, pero al final no hubo mayores alegrías. El Atlético logró el subcampeonato en LaLiga y Griezmann tuvo números aceptables, pero ambos se quedaron muy lejos de cumplir con sus expectativas.

Son Heung-Min | |

El Tottenham tiene un nominado en la lista, Harry Kane, pero quizá el nombre que debió aparecer por los Spurs es el de Son Heung-Min. A fin de cuentas el coreano es quien se echó el equipo al hombro cuando Kane estuvo de baja por lesión y fue importante para finalizar en el top 4 de la Premier y alcanzar la final de la Champions. Además, Son ganó los Juegos Asiáticos con su selección, victoria recordada por haberle valido la exención del servicio militar, obligatorio en su país.

Dusan Tadic | | Ajax

Toda la gloria fue para Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, pero el atacante serbio fue tan crucial como los wonderkids holandeses para los éxitos del Ajax. A los 30 años de edad, Tadic tuvo la mejor temporada de su carrera, finalizando como Pichichi de la y mejor goleador del cuadro de Amsterdam en la Champions League

Sergio Agüero | | Manchester City

Ya una leyenda del City, el Kun contribuyó con 32 goles al triplete del equipo de Manchester. Sin duda el flojo paso de Argentina en la Copa América influyó para que no estuviera entre los candidatos.