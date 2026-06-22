«El Decano» paga el precio de forjar la gloria... ¡Mohamed Salah amenaza el trono de Hossam Hassan!

Según la FIFA, Mohamed Salah está a un gol de igualar el récord de Hossam Hassan con Egipto.

Con su tanto número 68 con Egipto, el delantero se sitúa a solo un gol de igualar el récord de 69 dianas que posee su técnico, Hossam Hassan, de acuerdocon la FIFA.

Su tanto ante Nueva Zelanda, en la segunda jornada del Mundial 2026, le sitúa a un paso de la marca de 69 goles.

Con este tanto, Salah se convierte en el principal candidato a máximo goleador histórico de Egipto, un récord que durante años ha simbolizado la mayor hazaña individual de los Faraones.

Si vuelve a marcar, superará a su actual entrenador y se convertirá oficialmente en el máximo goleador de Egipto.

En la última jornada del Grupo 7, Egipto lidera con 4 puntos y se medirá a Irán, segundo con 2, los mismos que Bélgica.

Desde su debut, Salah ha batido récords y confirmado que es la nueva cara de la grandeza de la selección.

Su éxito se forjó en Europa, donde brilló con el Liverpool en la Premier League y la Champions, y dejó huella en la Serie A con Roma y Fiorentina.

Ahora, un gol más le basta para igualar a su entrenador y compartir el trono de máximo goleador de la selección en todas las épocas.